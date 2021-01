... No cabe duda que el poder subyuga y el mejor ejemplo de ello es lo que recién declaró públicamente la magistrada Isabel Romero Cruz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz (TSJ), quien en su afán de ensalzar “al patrón”, como tradicionalmente se le llama al mandatario estatal en turno, declaró que “el señor gobernador nos ha instruido” a vigilar a los jueces, por cierto, severamente cuestionados y evidenciados por el ejecutivo estatal Cuitláhuac García Jiménez en las últimas semanas.Con sus palabras, la magistrada presidenta del TSJ valida las suposiciones de que su abrupto ascenso a ese cargo en octubre pasado, luego de forzada revocación a su ahora antecesora Sofía Martínez Huerta, fue decisión de quienes despachan en Palacio de Gobierno, allá en la ciudad de Xalapa.Bien se dice que en política, entra el que cabe, no el que sabe y este es el caso, pues en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz se requería, al igual que en la Fiscalía General del estado, a una persona afín, a modo, que estuviera a la orden “del patrón”.Con lo expresado puerilmente por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, se comprueba lo anterior y ello es grave, pues quienes consagraron en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la división de poderes, fue para que el poder no se concentrara en una sola persona y, por el contrario, hubiera equilibrio.Obvio, visto y comprobado está, que en Veracruz no existe ese equilibrio de poderes y que, lamentablemente, el Poder Judicial está al servicio y ocurrencias del Ejecutivo.En Veracruz entonces, es letra muerta lo que establecen los Artículos 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 19 de la Constitución Política del Estado, los cuales establecen que los poderes de la Federación y el Poder Público del Estado, se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.... Seguramente los “totalmente palacio” argumenten en su defensa que las palabras se las lleva el viento, lo cual en la actualidad eso ya no sucede, pues actualmente en los tiempos de la internet de todo queda huella.Por ello, hoy más que nunca, la magistrada Isabel Romero Cruz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz, tiene además de la obligación, el reto de demostrar que sus palabras fueron un resbalón verbal, pero que sus acciones son estrictamente jurídicas como la de un poder independiente, soberano, no a las órdenes “del patrón”.... No hay cama pá tanta gente, frase que cae como anillo al dedo para avizorar lo que viene en Veracruz con tantos precandidatos a cargos de elección popular por los distintos partidos políticos que existen en nuestro estado.Ello demuestra amables lectores, que realmente ningún partido político está acabado o extinto, aunque actualmente ya no sean mayoría y que como decían los viejos políticos, solo se puede decir que se está muerto, cuando se está bajo tierra.... La elección del próximo domingo seis de junio, será prueba de fuego para el actual dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Marlon Eduardo Ramírez Marín, quien por cierto sigue actuando a la vieja usanza priista y con ello, alejando a valiosos activos del PRI quienes por su posicionamiento entre el electorado y sobre todo experiencia, le pueden generar votos al ex poderoso tricolor.Comentarios de aquí, allá y acullá, coinciden que Marlon Eduardo no ha podido quitarse esa mala costumbre demagógica de prometer incluso mirando a los ojos a su interlocutor o interlocutora, para luego no cumplir siquiera con una llamada telefónica prometida y anunciada.Esos “te llamo” del dirigente estatal priista, son parte de ese pasado que trae a cuestas.... Desafiando a la pandemia, Jorge y Chantal, hijo y nieta respectivamente de poderosos políticos y empresarios de la ciudad de Córdoba, Veracruz, realizaron su boda “de ensueño” como ellos mismos le llamaron, en la iglesia catedral del lugar, que para ellos sí se pudo abrir, evento que se caracterizó por la gran cantidad de personas congregadas pese a la restricción sanitaria.Abundaríamos al respecto, sin embargo, baste mencionar que, a diferencia de este pomposo festejo, en otra parte del estado de Veracruz elementos de la Guardia Civil se apersonaron en un festejo similar para “sugerirle” a la gente que se dispersara para evitar el contagio del Coronavirus.... A través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar