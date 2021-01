... La prestigiada firma de asesoría financiera Bloomberg, volvió a ubicar a nuestro país como el colero, o sea el peor, de la lista en el manejo de la crisis provocada por el Coronavirus, de entre 53 principales economías del mundo por tener, incluso, el índice más alto de mortalidad a causa del COVID 19.México, advierte Bloomberg, supera en este índice a Sudáfrica y Colombia, aun cuando ya inició su programa de vacunación masiva que impactará y dará resultados en los próximos meses.Traemos este tema a colación amables lectores, porque así es como nos ven en el extranjero, donde expertos coinciden en que el mal manejo de la crisis es la que está provocando por ejemplo que en este mes de enero mueran en promedio más de 700 personas por día, en la república mexicana a causa del Coronavirus.Para esta firma especializada, el mal manejo de esta crisis en México, se debe en gran parte a que el gobierno federal “minimizó repetidamente la amenaza del Coronavirus”, al igual que lo hizo en su momento el entonces presidente norteamericano Donald Trump y el brasileño Jair Bolsonaro, lo cual les hizo perder valioso tiempo para enfrentar la pandemia.Para que no se queden con la duda amables lectores, los países con el mejor manejo de esta crisis, asegura la firma Bloomberg, son Nueva Zelanda, que repitió como el mejor para enfrentar la pandemia, seguida de Singapur y Australia.Lo anterior sirva de preámbulo para insistir por un lado, en que se acabaron aquellos tiempos en que “papá gobierno” era el que siempre tenía la razón y que por ello había que creerle todo a pie juntillas y por el otro, en que como ciudadanos debemos asumir nuestra responsabilidad como tal, pues en esta emergencia son nuestras propias vidas las que están de por medio, por lo que debemos someter al escrutinio de la duda lo que nos digan quienes circunstancialmente están a cargo de los distintos niveles de la administración pública.Esto porque en Veracruz el gobernador del estado en turno, Cuitláhuac García Jiménez, se ha empecinado en denostar a quienes desde sus espacios gubernamentales, del sector privado o de otros sectores de la sociedad, están promoviendo la rápida llegada de vacunas anti COVID a México y Veracruz, acusándolos de “demagogos” (demagogia según la Real Academia Española, es la “Práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular”, por lo que casi exige el mandatario veracruzano – a quienes le leen y escuchan- que se apeguen al plan del gobierno federal, no obstante que desde fuera del país se ha calificado como el peor.Esta crisis, amables electores, como todas las que hemos sorteado los mexicanos y por ende los veracruzanos, ponen a cada quien en su lugar y su justa dimensión por sus hechos y acciones, no por sus palabras.Debemos seguir cuidándonos y cuidando a los demás responsablemente, pues el Coronavirus no respeta ni cargos políticos, ni posesiones económicas, ni da tiempo para poner a prueba argumentos pre electorales.... Con la inscripción de Francisca Viveros Barradas como aspirante a una diputación local por el distro de Misantla, Veracruz, nos convencemos de que pesa más la personalidad que los partidos políticos.Esta candidata del Partido Movimiento Ciudadano, es cantante nacida en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz y su nombre artístico es “Paquita la del Barrio”, quien sin la menor idea de lo que es la política y por ende sin la preparación adecuada para legislar, buscará ser parte del Congreso veracruzano, como dijo ella al inscribirse, para hacer algo por Veracruz.Ya por ahí se mencionan algunos músicos locales con fama regional para ser también candidatos a una diputación, ya sea local o federal, todos abanderados por esos partidos políticos que buscan el voto para seguir viviendo de las prerrogativas, o sea, de nuestros impuestos.#Adóndevamosaparar?... Al correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar