Cuanta razón tiene el presidente municipal de Orizaba, el priista Igor Fidel Rojí López, al sugerir –que no reclamar- que el Decreto del gobierno del estado por el que se establece la "alerta preventiva por el virus Sars-cov2 (covid-19)", del jueves 28 de enero al martes 2 de febrero de 2021" en 84 municipios del estado de Veracruz, tendría que ser para todos, pues si bien se restringe a unos, se libera a otros aledaños que en términos populares, salpican el Coronavirus sin restricción alguna.Rojí López tiene razón al decir que por ejemplo en Orizaba se establecen restricciones como cierre de negocios, de calles y limitación de actividades en general, pero la gente se traslada a poblaciones cercanas incluso a realizar sus fiestas particulares donde nadie, absolutamente nadie les reclama algo.Por ello los índices negativos del COVID van al alza en ese y otros municipios conurbados del estado de Veracruz, pues las restricciones no son parejas.Así también tenemos el caso de la zona metropolitana Veracruz – Boca del Río- Medellín- Alvarado, de los cuales solo el primer municipio aparece entre los 84 que establece el decreto del gobierno estatal del pasado miércoles 27 de enero de este año.Por ello amables lectores, en Boca del Río, Medellín y Alvarado la rumba no para, porque sus respectivos gobiernos municipales no establecen restricción alguna, aun cuando saben que, por ser vecinos cercanos del municipio de Veracruz, sus habitantes transitan libremente llevando y trayendo el Coronavirus.En el municipio de Boca del Río, del que muchos desconocen sus límites geográficos, encontramos restaurantes y bares abiertos hasta ya tarde, sin que haya autoridad alguna que los supervise.En territorio alvaradeño, por citar otro ejemplo amable lector, se encuentra la llamada "Riviera Veracruzana" con centros comerciales y restaurantes a los que en principio acuden empleados que tienen sus domicilios en la ciudad de Veracruz, personas que transitan varios municipios sin restricción alguna.Estas personas, empleadas en los centros comerciales y negocios varios de la "Riviera Veracruzana" como es el centro comercial "El Dorado", todos los días abordan autobuses urbanos en viajes de hasta más de una hora, conviviendo con otras que irresponsablemente no usan cubrebocas, porque no se les da la gana, o bien el chofer de la unidad no se los exige y peor aún, porque la Dirección de Tránsito y Transporte solo realiza operativos en la ciudad de Xalapa.Por eso tiene razón el alcalde de la ciudad de Orizaba Igor Fidel Rojí López en sugerir, que no reclamar, que el gobierno del estado no solo decrete que en 84 municipios se establezca la Alerta Preventiva por Covid-19, sino en todos, o al menos en los conurbados para que el contagio o "la salpicadera" se reduzca.... En tanto se abren los oídos y se escuchan las sugerencias como la que hace el alcalde de Orizaba, el gobierno del estado de Veracruz a la par de este decreto de restricción, ha dispuesto el incremento en el número de camas en los llamados hospitales Covid, además de que reiniciaron actividades los dos Centros de Atención Médica Expandida (CAME-19), el del municipio de Boca del Río, ubicado en el Centro de Raqueta y el Velódromo de la ciudad de Xalapa.... El Partido revolucionario Institucional sigue mostrándose como el "Club de Tobi" de siempre, pese a la debacle que padece, pues los pre candidatos hasta ahora inscritos son en su mayoría varones, entre ellos Adolfo Mota Hernández, José "Pepe" Yunes Zorrilla, Américo Zúñiga Martínez.Lo anterior amables lectores, nos lo hicieron ver militantes del tricolor en la región de Xalapa quienes – aún- siguen esperando que se lance en pos de una candidatura la ex alcaldesa Elizabeth Morales García, quien nos dicen, cuenta con importante trabajo entre el electorado, sobre todo en aquellos que ahora se consideran indecisos o decepcionados, quienes en número son miles....