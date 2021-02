Pobreza y rezago social

Han iniciado las precampañas en el estado de Veracruz para renovar los 50 integrantes del Congreso, y los 212 Ayuntamientos, con una gama de hombres y mujeres que persiguen esos cargos,que contenga (salvo honrosas excepciones), una oferta política clara hacia los electores, sobrelos futuros funcionariosY es que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (CONEVAL), acaba de publicarsobre el nivel de vida de los mas de 8 millones de veracruzanos que somos, a los cuales los candidatos y candidatas a legisladores deberían llevarles una propuesta objetiva sobre la forma que integrarían sus necesidades al presupuesto de egresos 2022, que aprobarían en diciembre de este año.De igual forma, las y los candidatos a alcaldes tendrían que estar hablándoles en este momento a sus electores, sobre la hoja de ruta que utilizarán para generarles alternativas de desarrollo en sus comunidades, que les garanticen caminos para comercializar sus productos; planes para atraer industrias, empresas y fábricas que generen empleos bien remunerados; seguridad que les brinde paz; construcción de áreas de recreo y convivencia familiar; acceso a los servicios públicos como electricidad, agua potable, drenaje, etc.Porque de acuerdo a los datos duros ofrecidos por el CONEVAL, tenemos 1 millón 741 mil 996 veracruzanos vulnerables por carencias sociales; un millón 457 mil 852 veracruzanos en pobreza extrema, y 3 millones 630 mil 711 en pobreza moderada. En totaly 1,741,996 de paisanos que tienen carencias sociales, y que, por el escaso salario que perciben, no pueden solventarlas.Del año 2010 al 2018 la pobreza en Veracruz se amplió en términos absolutos. Veamos: 16.5 % no tienen acceso al agua; 9.8 % carece de drenaje; 1.2 % no cuenta con electrificación; 27.9 % las familias utilizan leña y carbón para cocinar; 6.1 % del total de las viviendas tienen pisos de tierra; 7.6 por ciento las familias viven en hacinamiento; 16.9 % de la población presento rezago educativo; 67.3 por ciento no tiene acceso a la seguridad social; 20.4 por ciento carece de una alimentación adecuada y el 19.8% carece de servicios básicos.Frente a este negro panorama, tanto los y las candidatas a diputadas, así como los que buscan llegar a partir del primero de enero del próximo año a los palacios municipales de los 212 municipios veracruzanos, deberían estar ofertándoles a los veracruzanos mayores de 18 años, comolas obras y acciones que realizarán con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en sus dos rubros: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y, de las Demarcaciones Territoriales, para las Entidades.Todos y todas las candidatas de elección popular deberían estar ya explicándoles a sus electores cómo van a reorientar las políticas públicas, que garanticen lade los dineros públicos, al través de un crecimiento incluyente, sostenible y sustentable de las personas y sus familias.Veracruz tiene en los últimos 8 años (4 del gobierno del priísta Javier Duarte; 2 del panista Miguel Ángel Yunes Linares, y 2 del MORENISTA Cuitláhuac García Jiménez), un crecimiento de 4.2 % en pobreza promedio, así como en el porcentaje de población con ingresos inferiores a ladesde 2010, lo que habla de fracaso e ineptitud de esos partidos políticos para postular personas eficientes y capaces en la cosa pública.