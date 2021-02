... La Coalición de Pensionistas Independientes del estado de Veracruz (COPIVEV) que preside Dolores Martínez Amilpa, ha asumido con mucha responsabilidad su encomienda de representante de decenas de jubilados y pensionados del Instituto de Pensiones del Estado, al darle seguimiento puntual al quehacer de la titular del IPE, Daniela Guadalupe Griego Ceballos, quien a diferencia de sus antecesores ha sabido comunicar sus acciones.Ahora, por ejemplo, Griego Ceballos va de la mano con los de la COPIPEV en la recuperación de lo que se conoce como Estancia Garnica allá en la ciudad de Xalapa, instalaciones que se ubican en un privilegiado espacio de la ciudad capital del estado, con muy alta plusvalía, por estar cerca de la plaza comercial “Américas”.La Estancia Garnica estimados lectores, fue durante décadas espacio de esparcimiento y recreación cultural de jubilados y pensionados hasta que, en el año 2011, en el gobierno del disque ex priista Javier Duarte de Ochoa, se le concedió en comodato a la Secretaría de Seguridad Pública y luego a la de Marina, dada su estratégica ubicación en las afueras de la zona centro de la ciudad de Xalapa.Ese espacio lo ha recuperado el IPE y hasta donde se sabe, no existe la pretensión de venderlo para recapitalizar al Instituto que, dicho sea de paso, ha sido saqueado con la venía de su propio Consejo de Administración, tema que como dijera la Nana Goya, es otra historia, misma que abordaremos en breve.... La destacada psicóloga Luz del Carmen Vargas López, quien por muchos años fuera académica de la facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana y ahora dedicada además de la consulta particular a la formación de nuevos profesionistas, regularmente nos recuerda cuando abordamos el tema, que no siempre los hijos de tigre son pintitos.Que en muchas ocasiones, nos dice, los hijos son muy distintos a sus padres, aunque estos se esfuercen porque lo sean, generando con ello conflictos personales.Pues bien, justo ayer domingo recordábamos las palabras de la doctora Luz del Carmen Vargas, porque los hijos de dos personajes veracruzanos se disputaban la candidatura de su partido, el Acción Nacional, a la alcaldía del municipio de Veracruz puerto; en orden alfabético – que conste- Bingen Rementería Molina, hijo de Julen Rementería del Puerto y Miguel Ángel Yunez Márquez, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares.Ambos padres que les han hecho carrera política a sus hijos al amparo del Partido Acción Nacional, están midiendo fuerzas y recursos económicos pues ambos quieren lo mismo a la vez, la candidatura a la alcaldía del municipio de Veracruz.De Bingen Rementería Molina no hay mucho que decir, porque él a su vez no dice nada, dado su notable bajo perfil grisáceo.De Miguel Ángel Yunes Márquez, harto conocido en el municipio de Boca del Río, hay un poco más que decir, luego de haber sido dos veces presidente municipal boqueño y pretender ahora serlo por Veracruz puerto.Sin embargo, siguiendo con el tema de los hijos, Yunes Márquez a diferencia de su contrincante Bingen Rementería, tiene en contra el pésimo trabajo que ha realizado su hermano Fernando como presidente municipal de la ciudad de Veracruz, a donde llegó obligado por los proyectos familiares.Ese es para Miguel Angel Yunes Márquez el principal factor en contra en sus aspiraciones de ser ahora alcalde del municipio de Veracruz puerto, su hermano Fernando.Por eso amables lectores recordamos las sabias palabras de la doctora Luz del Carmen Vargas López, quien sostiene y pruebas tiene, de que no siempre los hijos de tigre son pintitos.Ni Bingen, ni Miguel Ángel, ni Fernando son como sus padres.... En [email protected] o en @guadalupehmar