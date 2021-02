... Vaya llamado de atención el que hizo Arussi Unda Garza, presidenta del colectivo “Brujas del Mar” al dar a conocer que tan solo en una semana se cometieron ocho feminicidios en el estado de Veracruz, cifra preocupante como el hecho mismo, pues denota la carencia de la prevención a la que desde hace cuatro años se obligó al gobierno estatal con la primera Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para 11 municipios veracruzanos, desde el 23 de noviembre del año 2016.Cierto, no puede haber un policía en cada esquina para prevenir el delito, pero también cierto es -porque lo que se ve no se juzga- que el gobierno del estado no ha implementado acciones preventivas para evitar los feminicidios, aun cuando desde finales del 2016 la federación estableció una serie de pautas a seguir como parte de la Alerta de Género.Para quienes lo olvidaron o hacen y se hacen que ya es parte del pasado, cuando la Secretaría de Gobernación declaró la Alerta de Género para once municipios veracruzanos, se estableció que esa entelequia llamada gobierno del estado debía establecerse una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública que lograra la recuperación de espacios públicos, se reforzaran los patrullajes preventivos, se realizaran operativos en lugares donde se tuviera conocimiento fundado de la comisión de conductas violentas o delitos en contra de las mujeres y sobre todo, aplicar las sanciones correspondientes e implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública, lo cual que sepamos, no ha sido evaluado, de ahí la importancia de la visibilización de este grave hecho que hace Arussi Unda Garza, presidenta del colectivo “Brujas del Mar”.Ah, pero si ustedes amables lectores creen que lo anterior es todo, no, para nada, pues en 2016 al declararse la Alerta de Género para once municipios veracruzanos, el gobierno federal sugirió también al gobierno estatal veracruzano acciones inmediatas y exhaustivas para tramitar diligentemente órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia, entre otras.Por lo anterior, a cuatro años de que la federación declaró la Alerta de Género, la cual visto está no ha dado los resultados esperados pues los feminicidios en Veracruz siguen incrementándose, es justo y necesario que se realice una evaluación colegiada para en principio realizar una evaluación de las acciones sugeridas y, sobre todo, para redefinirlas tomando en cuenta que hoy gobierna el estado de Veracruz el militante de un partido político distinto al que gobernaba en el 2016.Por ello amables lectores, es muy importante la visibilización de la gravedad de los feminicidios en Veracruz que hace Arussi Unda Garza, presidenta del colectivo “Brujas del Mar”, organización que no solo es ejemplo nacional, sino internacional en la defensa de los derechos de la mujer.... Hasta a los de casa muerde, dicho esto por la confusión que hubo entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado de Veracruz, quienes allá en la ciudad de Xalapa estuvieron a punto de generar un enfrentamiento al confundir a elementos de escoltas de esa dependencia, con integrantes del crimen organizado.El hecho denota que entre los mandos medios de la Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz no existe la suficiente y adecuada comunicación, necesaria en un organismo como este que se encarga de la prevención del delito.... Prácticamente en ruinas se encuentra el que fuera el moderno edificio sede de la Unión Regional Ganadera de la Zona Centro del estado, en la avenida Urano del municipio de Boca del Río, que recordamos, se construyó en los tiempos del ingeniero Carlos Sosa Lagunes.Vidrios rotos, paredes descarapeladas, humedad y polvo en demasía, caracterizan a este inmueble que fue orgullo de los ganaderos de la zona centro del estado de Veracruz.Bien decía la abuela Nila, quien no sabe lo que tiene, no sabe lo que pierde. [email protected] o en @guadalupehmar