... Lo recién sucedido en el sur del estado, donde personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) cometió la pifia de entregar en una bolsa de plástico los restos mortales de una persona que se había reportado como desaparecida desde el año 2019, no solo implica el desconocimiento de la ley de parte de quienes tienen la responsabilidad de aplicarla, sino los deficientes protocolos para atender estos casos.Para quienes no tienen el contexto, les comentamos que la semana pasada, personal de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XXI del municipio de Las Choapas, a cargo de Alberto Torres Medina y del fiscal Lenin Juárez Jiménez, entregaron a la familia Aguirre Chablé, los restos humanos de quien en vida se llamó Eladio Aguirre.El personal de la FGE, ignorantes de lo que indican los protocolos y sobre todo la Ley General de Víctimas, entregaron los restos humanos de Eladio Aguirre Chablé en una bolsa de plástico negra, de las que se utilizan para depositar basura.Los funcionarios públicos al servicio de la Fiscalía General del Estado, pasaron por alto lo que se indica en el Artículo 21 de la Ley General de Victimas, que en uno de sus párrafos establece: “Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la legislación aplicable, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales”.Para ellos, en su ignorancia, fue digno entregar los restos humanos a sus familiares en una bolsa de plástico.El hecho que se hizo viral en redes sociales, se difundió incluso en otros países y fue motivo de severos cuestionamientos a la Fiscalía General del Estado, cuya titular Verónica Hernández Giadáns, seguramente romperá la pita por lo más delgado sancionando a los funcionarios públicos Alberto Torres Medina y Lenin Juárez Jiménez, para como comúnmente se dice, taparle el ojo al macho.Sin embargo, la Fiscalía General del Estado deberá aprender de esta situación y aprovechar para capacitar a sus funcionarios en temas tan sensibles como este.Ahora es justo el momento para que los funcionarios de la FGE, con Hernández Giadáns al frente, se pongan a estudiar la Ley General de Víctimas y su reglamento, puesto que no solo pusieron en vergüenza a la entidad encargada de la procuración de justicia, sino a Veracruz que en el ámbito internacional quedó como un estado de ignorantes e insensibles.... Toda la tarde y gran parte de la noche del sábado pasado, el abogado José Luis Peri Pérez tuvo la oportunidad que no todo mortal podría, el conocer en vida el aprecio de sus amigos y conocidos quienes lamentaban su fallecimiento, reconociéndole su don de gente y su sentido de la amistad.Las llamadas redes sociales son testigos de ese afecto, pues fue en ellas donde se volcaron las palabras afectuosas para quien supuestamente había sido llamado por el Creador la mañana del sábado.Lo curioso es que a pesar de que su familia se encargó de desmentir la muerte del licenciado José Luis Peri Pérez, en la noche seguían los pésames y palabras afectuosas para el presunto difunto.... Comentamos en este espacio sobre la molestia de vecinos en contra de la Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río (CAB), porque en los más de tres años que lleva operando como empresa encargada del abastecimiento y distribución de agua potable, operación de la red de alcantarillado sanitario, pluvial y tratamiento de las aguas residuales, actualmente se padece por la falta del vital líquido en las tuberías que llegan a sus casas.La queja es mayor porque en Boca del Río, CAB cobra muy caro su servicio y muchos lo pagaron por un año.A raíz de este comentario, lectores del municipio de Minatitlán, al sur del estado de Veracruz, nos contactaron para quejarse de que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) en ese lugar, nuevamente en este año, está fallando con el suministro del agua, justo cuando la temporada de calor está iniciando.En esta ocasión, los afectados por la falta de agua en Minatitlán, le exigen a la CMAS que ponga a funcionar el pozo de la colonia Insurgentes norte, en el que no se ha invertido para que opere adecuadamente.Como en los últimos años, los habitantes de Minatitlán saldrán a las calles a manifestarse. [email protected] o bien @guadalupehmar