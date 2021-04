... La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó sorpresa y preocupación por las declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con las que pretendió desacreditar a la organización Artículo 19, dedicada a la vigilancia de la libertad de expresión desde hace más de tres décadas.El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, CEO de Grupo Opsa, Honduras, dijo que "causa sorpresa y preocupación que el presidente López Obrador intente deslegitimar a una organización invocando principios de no injerencia o soberanía y de fondos extranjeros, lo que contraviene principios universales sobre derechos humanos, además de pactos y políticas aceptadas por los estados democráticos que se remontan a la misma creación de la Declaración Universal de los Derechos de las Personas de 1948, los cuales dieron sostén a la creación del Sistema Interamericana de Derechos Humanos en nuestro continente".Este controvertido asunto en el que se involucró Andrés Manuel López Obrador, se generó a raíz de un informe sobre derechos humanos que emitió el 30 de marzo el Departamento de Estado de la Unión Americana, en el que, citando información de Artículo 19, acusa a la directora de la agencia oficial de México, Notimex, Sanjuana Martínez Montemayor, de censurar a periodistas, ordenándoles no publicar contenido sobre ciertas instituciones y funcionarios.Por su parte el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, director del diario La Voz del Interior, de Argentina, expuso que los cuestionamientos de López Obrador sobre temas de financiación no representan una novedad en el continente y son utilizados por gobiernos a los que no les gusta la crítica ni la supervisión de los derechos humanos a nivel internacional.Al mandatario mexicano le han acusado diversas organizaciones internacionales de utilizar la estrategia de anular al mensajero, para distraer del mensaje central, actitud que ha asumido desde que inició su gobierno.... En la Generosa Alvarado, los lugareños bautizaron así al ex alcalde de ese municipio Octavio Ruiz Barroso, quien ha pasado por el PRI, por el PRD y ahora anda queriendo ser abanderado por Morena, como testimonio de que al buen Tavo solo busca “hueso” como pregonan los alvaradeños.Ruíz Barroso y su esposa Marliz Platas Luna han pretendido de muchas formas permanecer en cargos públicos en Alvarado, donde ya han tenido oportunidad de servir a la ciudadanía, sin embargo, no han tenido la aceptación de la gente de ese municipio que vaya que es exigente y claridosa.... Oliver Olmos Cabrera, integrante del Movimiento Civil Independiente que promueve la reversión al proceso de privatización de los sistemas operadores de agua en Veracruz y Boca del Río, es ahora el abanderado del partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía del municipio de Veracruz, donde tiene cierta aceptación por la lucha que ha emprendido.Olmos Cabrera tendrá como competidores en esta elección a Miguel Angel Yunes Márquez del PAN- PRI - PRD y a Ricardo Exsome Zapata por el partido Morena, quienes obviamente cuentan con mayores recursos que el partido Movimiento Ciudadano.Por cierto, el ex panista y ex alcalde del municipio de Boca del Río, Ángel Rafael Deschamps Falcón, es el abanderado de MC a la presidencia municipal boqueña, ciudad donde tiene también cierto arraigo, pero como albiazul. Ya veremos.... [email protected] o bien @guadalupehmar