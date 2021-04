Incertidumbre

... Corren versiones en las llamadas redes sociales, de que en esta semana que inicia hoy, médicos de diversos hospitales privados de varios estados del país, llevarán a cabo otras manifestaciones junto con sus familias, para exigir al gobierno federal que libere para ellos vacunas anti Covid, pues son casi 30 mil galenos de la república mexicana que están en espera de ser considerados en el programa de vacunación que tutela la federación.Por su parte la iniciativa “vacunas médicos MX”, @VacunaMedicosMX ha intensificado sus reclamos a través de los medios de comunicación, sobre todo luego de que el mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador, en respuesta a la demanda de los médicos del sector privado, les pidió que se esperen “hasta que nos toque a todos”.Con esa frase, el titular del poder Ejecutivo avivó este movimiento médico, de quienes como los que laboran en el sector gubernamental, están en la primera línea de quienes enfrentan el Coronavirus.Por cierto, de esos casi 30 mil médicos del sector privado en el país, mil trece son del estado de Veracruz, de acuerdo con la relación del pasado 27 de marzo, difundida por la iniciativa @VacunaMedicosMX de ahí que no se descarte que en varias ciudades de la entidad veracruzana se lleven a cabo protestas de galenos en el transcurso de esta semana.Desde enero pasado, cuando 22 colegios y asociaciones de médicos firmaron una carta dirigida al presidente de la república, se reclamaba al gobierno federal la vacunación a cientos de médicos del sector privado, ofreciendo colaborar con la logística y un padrón de aquellos que requerían ser vacunados.En la primera semana de enero pasado, Andrés Manuel López Obrador dijo y anunció: “Ya se está integrando el padrón de los médicos que atienden COVID en hospitales privados, en eso ya vamos avanzando, porque el compromiso es vacunarlos a todos, tanto a trabajadores del sector salud del gobierno y del sector privado, es una prioridad los que están en los hospitales, aunque se trate de hospitales privados”.De eso ya hace tres meses y los galenos del sector privado no han sido vacunados en su mayoría, pues no todos laboran a la vez en el sector oficial donde ya recibieron las vacunas, por lo que alzarán su voz, se harán oír, pues ese "esperen hasta que nos toque a todos” no es suficiente para calmar la incertidumbre.... No están ustedes para saberlo, pero desde hace varios días se están dando estira y aflojes entre el sector naval y el gobierno del estado respecto a las fechas de aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti Covid, en el municipio de Veracruz.Desde hace más de diez días debió iniciar la segunda etapa de la vacunación, los encargados de esta tarea en el sector naval incluso difundieron una infografía con la fecha para llevar a cabo esta labor, sin embargo, el gobierno estatal dio a conocer que era Fake news, o noticia falsa.Por su parte la secretaría estatal de Salud difundió la noche del sábado pasado que la fecha para la segunda ronda de vacunación en el municipio jarocho sería el próximo jueves 15 de abril, sin embargo, luego lo corrigió dando a conocer que apenas hoy lunes se darían a conocer los días para revacunar a la población porteña.Quienes ya debieron recibir la segunda dosis, luego de los 21 días de la primera, están inquietos, manifestándolo a través de las redes sociales, apurando a las instancias gubernamentales a cumplir en tiempo y forma, pues desde el pasado 31 de marzo se cumplieron los 21 días de habérselas aplicado.... Comentario generalizado de café en la capital del estado, es la propaganda con la que promociona su candidatura a la diputación federal por el distrito ocho de Xalapa Rural, el priista Adolfo Mota Hernández, ex secretario de Educación, quien ahora va abanderado por la alianza “México Va”, que integran PAN-PRI y PRD.Mota Hernández aparece en espectaculares ubicados en calles de la ciudad de Xalapa, pero luciendo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN) y no las de su instituto político, el PRI. Cuestión de alianzas.... [email protected] o bien @guadalupehmar