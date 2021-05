Taquillerismo

Allá en nuestra natal Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, el partido Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, designó al empresario y famoso ex beisbolista Fernando “El Pulpo” Remes Garza, como candidato a la alcaldía de ese municipio.El “Pulpo” Remes, nacido en Montemorelos, Nuevo León, pero avecindado en la región de Cazones y Poza Rica desde hace muchos años, logró por fin cumplir con un viejo anhelo, participar en la política.Este empresario, actualmente asesor del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en el tema del béisbol, el deporte del sexenio, se ha dedicado desde hace muchos años al autotransporte de carga, la hotelería y a otros negocios, por los que es ampliamente conocido en la zona norte del estado.Su designación, por cierto, nos recuerda los tiempos aquellos en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) nos vendía a los veracruzanos la candidatura del también exitoso empresario Miguel Alemán Velasco (1998 – 2004), quien con tanto dinero no necesitaría el de los veracruzanos, según pregonaban sus seguidores, mientras los escépticos señalaban que venía por más.El poder transforma y de ello hay mil pruebas amables lectores, situación que se da sobre todo cuando los gobernantes provienen de la espontánea decisión de una cúpula a la que solo le interesa ganar una elección, no servir a sus representados.... Considerado como uno de los nuevos rostros del Partido Acción Nacional en Veracruz, Jaime de la Garza Martínez va en pos de la diputación local por el Distrito XVI con cabecera en Boca del Río, Veracruz.A diferencia de muchos improvisados y espontáneos candidatos, de la Garza Martínez es licenciado en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, por la Universidad Mexicana Plantel Veracruz, y maestro en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas por la Universidad Tec Milenio y otra más en Administración Pública por la Universidad del Valle de México.... María de la Reguera Gómez, mejor conocida como “Nena de la Reguera”, prácticamente perdió su candidatura por el partido Morena a la alcaldía de Boca de Río, porque no contaba con credencial de elector que se le olvidó recoger a tiempo.Lo cierto es que “Nena de la Reguera” estaba haciendo buena campaña como precandidata, tenía la aceptación de cierto sector de los boqueños, sin embargo, por la deficiencia de los asesores de Morena pasaría al salón de los “lástima Margarito”, aunque de última hora pueden suceder muchas cosas dentro de ese partido.... El antropólogo Daniel Nahmad Molinari quien aspiraba a la candidatura a la alcaldía de la ciudad de Veracruz por el partido Morena, publicó un documento de cuatro cuartillas exponiendo su inconformidad por la decisión de la dirigencia de esta organización política al designar al empresario y diputado federal con licencia, Ricardo Exome Zapata a ese cargo de elección popular.Nahmad Molinari, quien fuera director del Centro INAH en el estado de Veracruz, había trabajado con sus seguidores en una intensa precampaña, lo cual no contó para quienes dirigen el partido Morena en la entidad veracruzana.Por lo pronto ya advirtió Daniel Nahmad que su voto por Morena será para los candidatos a diputados, más no para el impuesto Exome Zapata.... Otro que se quedó sin candidatura fue el ingeniero Oliver Olmos Cabrera, quien como independiente según, pero arropado por el Partido Movimiento Ciudadano, aspiraba a ser alcalde del municipio de Veracruz.Oliver Olmos, conocido por sus acciones como dirigente del Movimiento Civil Independiente (MOCI), fue invalidado como candidato a la presidencia municipal de la ciudad de Veracruz, por no haber comprobado gastos de precampaña ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE).... Ante la incesante búsqueda de “Marlon N”, que emprendieron familiares y amigos de la jovencita Monse, asesinada hace unos días presuntamente por este joven, la Fiscalía General del Estado (FGE) se está aplicando en lo mismo y realiza cateos en los domicilios donde pudiera encontrarse este jovencito.Los familiares y amigos de Monse, acompañados de representantes de diversos medios de comunicación, se apersonan en los sitios donde pudiera encontrarse “Marlon N”, quien se supone no ha salido de la ciudad de Veracruz.“Lo encontraremos donde quiera que se encuentre”, aseguran los familiares y amigos de Monse, lo que sirve de acicate a los investigadores de la FGE que no están acostumbrados a trabajar con rapidez.... [email protected] o bien @guadalupehmar