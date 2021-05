... Curiosamente luego de haber leído que el presidente de la república mexicana y primer morenista del país, Andrés Manuel López Obrador anunció la creación en el estado de Veracruz de Bachilleratos Tecnológicos de Educación y Promoción Deportiva, para que egresen de ellos profesionales técnicos en box, atletismo, béisbol y fisioterapia deportiva, nos comentaron sobre las hazañas de su asesor beisbolístico, Fernando “El Pulpo” Remes Garza, quien actualmente es el candidato a la alcaldía del municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena.El “Pulpo” Remes, como se le conoce y llama a este empresario alguna vez estrella de la Liga Mexicana del Béisbol, es señalado por sus colaboradores de campaña de recibir de su parte malos tratos, gritos y cuestionamientos públicos como seguramente lo hace con los empleados de sus empresas.Con ese carácter y furia con que trata a sus compañeros morenistas, ya logró, por ejemplo, alejar a Matunko Isabel Lascurain Santiago, consejera estatal de Morena, quien, junto con medio centenar de este partido, se mantienen prácticamente de brazos caídos porque el ex beisbolista no se deja ayudar, sobre todo por el mal carácter que le caracteriza.Por cierto, Matunko Isabel Lascurain hace saber que sus lazos personales con el partido Morena no se han cerrado, pues su papá fue el primer presidente del Comité Municipal morenista allá en Poza Rica, por lo cual seguirá siendo militante, únicamente que en esta campaña se abstiene de participar, dadas las características emotivas del abanderado de su partido.... En la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAS) de la Universidad Veracruzana, con sede en la ciudad de Xalapa, se llevó a cabo la “Semana de la Sororidad durante el confinamiento: Género y Comunicación”, evento en el que incluso participaron periodistas de España.Esta semana de la Sororidad que en esta ocasión se llevó a cabo de manera virtual, es un ejercicio que realizan académicos y estudiantes de FCAS para sensibilizar a la comunidad universitaria sobre los diversos fenómenos de comunicación que han surgido durante el confinamiento y entre estos, el drama de la normalización de la violencia en la cotidianeidad de la pandemia y sus consecuencias, a fin de promover la importancia de la conformación de redes de apoyo ante este impacto.El doctor Eric Abad Espíndola, director de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la UV, reunió en este evento a destacadas exponentes como Mónica Mendoza Madrigal, directora del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado, así como a la maestra universitaria Magaly Emilia Corona García. Bien.... Horas después de que se dio a conocer que la señora Patricia Lobeira Rodríguez sustituiría temporalmente a su esposo Miguel Ángel Yunes Márquez en la candidatura de la alianza “Va por Veracruz”, en tanto este resuelve el asunto de su residencia particular, comenzaron a circular copias de aquel tuiter que ella publicara llamando “nacos” a la población veracruzana al no haber votado por su marido en la pasada contienda electoral por la gubernatura del estado.Los detractores de esta familia política, que vaya que abundan, han circulado profusamente copia del mensaje publicado en esa red social, así como comentarios donde le cuestionan que quiere ser alcaldesa del municipio de Veracruz, cuando su intolerancia hacia la raza de bronce es notoria y pública. Así es esto de la política.... Recontraporcierto, vaya que se le dio vuelo a la designación de Claudia Ocampo García como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cargo que ocupará por diez años, nombramiento que se ha manejado- la primera en señalarlo fue la senadora Indira Rosales San Román- fue parte de la negociación para que su esposo, el también magistrado Roberto Sigala Aguilar del Tribunal Electoral, apoyara el retirarle su candidatura a Miguel Ángel Yunes Márquez por no demostrar su residencia en la ciudad de Veracruz.De promoverse en verdad un procedimiento para que se investigue la presunta complicidad del magistrado con el gobierno estatal veracruzano para invalidar la candidatura de Yunes Márquez a la alcaldía de la ciudad de Veracruz, obviamente se iniciará una investigación que podría generar suspicacias.... [email protected] o bien @guadalupehmar