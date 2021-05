... En la semana que inicia este lunes 24 de mayo, conoceremos de otros y otras aspirantes – que no candidatos- a la rectoría de la Universidad Veracruzana, quienes en diversas ciudades del estado de Veracruz darán a conocer sus respectivas pretensiones de relevar a la doctora Sara Deifilia Ladrón de Guevara González, a partir del próximo uno de agosto.Hasta ahora se han manifestado públicamente como aspirantes para ser candidatos a la rectoría de la UV, los doctores Martín Gerardo Aguilar Sánchez, del Instituto de Investigaciones Histórico – Sociales y Jorge Manzo Denes, del Centro de Investigaciones Cerebrales de nuestra máxima casa de estudios.El pasado 11 de mayo, la doctora Ana Beatriz Lira Rocas, investigadora de tiempo completo de la facultad de Economía de la UV, hizo una declaración periodística expresando que: “ciertamente sería un honor para cualquier universitario participar en el siguiente proceso que se avecina... hay un grupo grande y fuerte que está sugiriendo que vayamos a buscar la rectoría... lo considero un honor, sí queremos, sí podemos y pues estamos en un tiempo de valoración, es un poco anticipado todavía pero estamos en eso”, con lo cual se encartó en el proceso sucesorio.Los dos primeros, Aguilar Sánchez y Manzo Denes, cada uno desde sus respectivos espacios universitarios, realizan actividades relacionadas con la academia, pero con la obvia intención de posicionarse en el imaginario de la comunidad de la UV, que será consultada a partir de julio próximo, cuando la Junta de Gobierno de nuestra máxima casa de estudios publique la respectiva convocatoria, iniciando formalmente el proceso de consulta para elegir y designar al o la mejor para suceder a la actual rectora Sara Deifilia Ladrón de Guevara González.... Aquí entre nos porque se supone que pocos lo saben, uno de los hasta ahora suspirantes a la rectoría de la Universidad Veracruzana, el bilicenciado y doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, José Roberto Ruiz Saldaña, actual consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), está dedicando los fines de semana para reunirse en alguna ciudad de la entidad veracruzana con personajes de la política y la academia a los que convoca a sumarse a su nueva aspiración, ser candidato a la rectoría de la Universidad Veracruzana.Este será uno de los que se “destapará” la semana entrante como aspirante al rectorado de la UV, lo cual seguramente será en el norte del estado donde tiene su bastión político.De sus propuestas no dan mayores detalles, solo que maneja un “discurso light”, alejado de la realidad institucional que vive la Universidad Veracruzana.Por otro lado, existe coincidencia en la versión de que “es el más morenista de los consejeros del INE”, lo cual no es pecado, si no pretendiera ser rector de la UV.... Según las versiones que ya corren en el whatsapp, a partir de este lunes 24 de mayo se destaparán otros seis suspirantes a la rectoría de la Universidad Veracruzana, con lo que serían al menos 10, otros cuentan ya 14, lo cual nos hace recordar a la cubanísima Celia Cruz quien cantaba “no hay cama pá tanta gente”.... Dio justo en el clavo la puntillosa publicación semanal “Alégrate” de la Arquidiócesis de Xalapa, Veracruz, quien, por voz de Alejandro Ortega Velázquez, expuso que “en el actual proceso electoral compiten 216 candidatos postulados por los diez partidos nacionales, que solo cuentan con educación básica- o sea la primaria- o bien que no la terminaron, pero que buscan ser legisladores.Advierte el semanario que, si bien la Ley establece que para ser diputado federal no necesita un nivel mínimo de estudios, “los candidatos que ganen la diputación, serán los encargados de impulsar iniciativas de nuevas leyes, de reformar la Constitución y aprobar las complejas cifras del presupuesto anual”.Si usted amable lector quiere un rápido ejemplo de lo anterior, tenemos el caso de la actual LXV Legislatura estatal, de la cual se advirtió hace tres años que más del 50 por ciento de los elegidos para una curul, no tenían estudios universitarios, lo cual se desestimó, algunos burlándose al decir que para ser diputado solo se necesita saber levantar el dedo.Hoy tenemos las consecuencias. La LXV Legislatura veracruzana, con mayoría morenista, ha sido constantemente cuestionada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha echado abajo varias leyes aprobadas por estos iletrados.¿Me están oyendo? -... [email protected] o bien @guadalupehmar