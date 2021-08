... El pasado fin de semana varios integrantes de una familia murieron en su domicilio de la colonia “Loma Bonita” de la ciudad de Xalapa, al ser sepultados por un alud de tierra que sobrevino por el reblandecimiento del suelo, a causa de la intensa lluvia que trajo consigo el huracán “Grace”, hecho que alcanzó tal notoriedad que el mismo presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, dio el pésame a los sobrevivientes.El hecho como tal alcanzó importantes espacios en medios de comunicación no sólo de Veracruz, sino del país e incluso en el ámbito internacional, pues el número de personas muertas en Veracruz a causa del meteoro fue alto, evidenciando con ello las previsiones de las autoridades encargadas de la protección civil.Hace casi un año, en septiembre se cumplirá, la Dirección de Protección Civil Municipal del ayuntamiento de Xalapa, presumió que la ciudad capital del estado tenía actualizado su “Atlas de Riesgo” con las zonas, colonias y asentamientos humanos propensas a anegaciones y deslaves por las lluvias.El titular de esa dirección municipal, José de Jesús Vargas Hernández, reveló que las zonas con mayor riesgo de acuerdo al Atlas actualizado, eran las colonias Veracruz, Loma Bonita, Luis Donaldo Colosio y Nacional, en las cuales, durante las temporadas de lluvias, aunque en Xalapa siempre llueve, se presentan afectaciones a la población.Orgulloso, Vargas Hernández, funcionario del ayuntamiento de Xalapa dijo hace casi un año: “Son las zonas de la colonia Veracruz, la Loma Bonita, la Luis Donaldo Colosio, la Nacional, todas esas colonias hemos identificado específicamente cuales son los riesgos, los tenemos aterrizados en el Atlas de Riesgo que se tiene del municipio”, dicho esto para demostrar que se tenía la información actualizada.Por tan importante logro, al haber actualizado después de 10 años el Atlas de Riesgo de la ciudad de Xalapa, el ayuntamiento que preside Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, difundió un boletín o comunicado de prensa en el que se dio a conocer que se habían elaborado e impreso, 20 mil ejemplares del “Manual del Plan Familiar de Protección Civil”, que fueron distribuidos en 60 colonias susceptibles de deslaves y derrumbes, así como en otras 74 con riesgo de inundaciones.“Además, hemos hecho 20 mil trípticos sobre qué hacer en caso de deslaves e inundaciones. Y llevamos programas de concienciación junto con las direcciones de Medio Ambiente y Sustentabilidad y Desarrollo Urbano, para evitar que se saquen residuos o material de construcción que pueda ser arrastrados y bloquear tragatormentas y alcantarillas”, se destacó en el boletín.En ese mismo comunicado de prensa, José de Jesús Vargas Hernández, expuso quizá el tema nodal de la problemática que generan los asentamientos humanos en zonas de riesgo en el municipio de Xalapa: “a partir de esta administración, previo a autorizar cualquier licencia de construcción, se pide un dictamen de No Riesgo, es decir, que el inmueble no se encuentre en una zona de riesgo, ya sea de deslave o cerca de alguna empresa que pudiera representar un peligro, como una gasera o gasolinera”.He ahí el meollo del asunto amables lectores, al paso de los años en el municipio de Xalapa, asiento de los tres poderes del estado, ha crecido la mancha urbana sin restricción alguna, sobre todo hacia la zona de “El Castillo”, rumbo a la Laguna Casa Blanca, en la zona periférica, donde históricamente escurrían gran parte de las aguas de lluvia que caen en la ciudad capital del estado, por eso la colonia “Loma Bonita” entre otras, son consideradas como de riesgo para la población.Y son de alto riesgo, insistimos, porque al paso de los años se permitieron y autorizaron asentamientos humanos en zonas de riesgo y de ello debe haber antecedentes en los archivos del ayuntamiento de Xalapa, con los cuales se podría determinar, en principio, quién o quiénes autorizaron se asentara la población en zonas riesgosas en temporadas de lluvias.Mientras no se evidencie y llame a cuentas a quien o quienes autorizaron en el pasado esos asentamientos en zonas de riesgo, el hecho se seguirá repitiendo en este Veracruz de magia y color.... Diría el extinto don Pedro Ferríz Santa Cruz, no sabemos “si reír, llorar o hincarnos a rezar”, luego de la profusa difusión de un texto con relación al ex gobernador del estado Fidel Herrera Beltrán “Tío Fide”, esto refiriéndose a su singular manera de atender las consecuencias de los desastres naturales.El texto, copiado y pegado infinidad de veces es el siguiente: “Cuenta la Leyenda que Veracruz un día fue Gobernado por un Hermoso caballero labrado a mano en ébano puro por los dioses de la cuenca del Papaloapan. Cuando su pueblo sufría una catástrofe él llegaba surcando los aires montado en su dragón rojo llevando alimento, medicina y esperanza a su Pueblo, no le importaba su título de nobleza porque él amaba a sus súbditos. Hasta a un presidente de la República hizo trabajar como dios manda”. (SIC).No cabe duda que tuvo mucha razón quien acuñó la frase, no me ayudes compadre, porque recordarán los fondos que no se canalizaron precisamente para apoyar a los damnificados, pues con publicaciones como estas se recuerdan el mal uso y desvío de recursos del Fonden.