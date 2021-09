... A cuatro meses de que concluya la administración del morenista alcalde del municipio de Poza Rica de Hidalgo, Francisco Javier Velázquez Vallejo, la empresa “Sistemas de Monitoreo Vial SA de CV”, que en el 2008 obtuvo la concesión por 15 años para instalar, operar, mantener y administrar en esa ciudad la explotación de parquímetros en la vía pública, promueve que le otorguen una prórroga de al menos 10 años, no obstante que su contrato vence en septiembre del año 2023, cuando ya esté gobernando a los pozarricenses el empresario y también militante del partido Morena, Fernando Remes Garza, a quien por alguna razón le apodan “El Pulpo”.La solicitud anticipada de la prórroga por parte de la empresa que opera los parquímetros en aquella ciudad del norte del estado, ha generado polémica y suspicacias, pues lo lógico sería que “Sistemas de Monitoreo Vial SA de CV”, se esperara al menos al año entrante para iniciar su negociación con el ayuntamiento que presidirá “El Pulpo” Remes y no con “El inge” Velázquez Vallejo, famoso por ser más bueno que el pan.Quizá por ello los propietarios de la empresa “Sistemas de Monitoreo Vial SA de CV” han decidido negociar con él y su cabildo la prórroga de la concesión para operar los parquímetros en Poza Rica, pues temen, suponemos, hacerlo con el empresario “Pulpo Remes” cuando este sea presidente municipal, pues saben que el beisbolista amigo del actual mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador, es bueno, muy bueno, para los negocios.... Para quienes lo han olvidado, la empresa “Sistemas de Monitoreo Vial SA de CV”, que en ese entonces tenía como director general a Fernando Calderón Cortez, obtuvo la concesión para operar inicialmente 225 parquímetros y al paso de los años, hasta tres mil, de acuerdo con lo que dio a conocer en rueda de prensa en mayo de 2009, quien fuera el alcalde municipal, Jorge Pablo Anaya Rivera.Por cierto, y he allí la suspicacia, no solo “Sistemas de Monitoreo Vial SA de CV”, tiene su sede fiscal en Poza Rica, sino también la empresa “Zeus Monitoreo Vial S.A. de C.V.”, a la que en el año de 2007 le otorgaron la concesión también por 15 años para operar los parquímetros en la ciudad de Veracruz, puerto.Poza Rica es, por ende, sede de ambas empresas de parquímetros y ciudad nativa del médico cirujano y secretario de Salud en el gobierno estatal de Javier Duarte de Ochoa, Jorge Pablo Anaya Rivera.... Para cuando usted amable lector esté leyendo esto, ya habrá iniciado el rectorado del doctor Martín Gerardo Aguilar Sánchez en la Universidad Veracruzana para el periodo 2021 – 2025, luego de que los nueve integrantes de la Junta de Gobierno de la UV llevaran a cabo el proceso de selección de entre 13 aspirantes y posteriormente tres candidatos.Por nuestra formación académica tuvimos y hemos tenido la oportunidad de compartir al aula con el doctor Martín Aguilar, como se le llama afectuosamente, lo cual nos da la seguridad de que su gestión al frente de la Universidad Veracruzana será exitosa y de importantes logros, pues conocemos su capacidad y alto grado de responsabilidad.... Como es costumbre, previo al inicio de un gobierno municipal, quien será el antecesor trata de dejarle casa limpia a quien será su predecesor, para que pueda operar libremente, limpieza en la que desafortunadamente se incluye al personal de confianza, no sindicalizado, para dejarle el espacio a los llamados “compromisos del alcalde”.Como botón que sirva de muestra, tenemos el caso del ayuntamiento de Boca de Río, donde el panista de dudoso yunismo, Humberto Alonso Morelli, está limpiando la casa municipal para el también albiazul, yunista calado, Juan Manuel Unánue Abascal, quien iniciará funciones el próximo primero de enero de 2022.Por ello hasta la semana pasada se reportaba el despido en el ayuntamiento de Boca del Río de 150 personas, no obstante que habían participado en la campaña electoral de Unánue Abascal como requisito para seguir laborando en el ayuntamiento. ¿Qué hay de eso Josefina?... Al correo electrónico [email protected]