... De persistir la negativa de los gobiernos federal y estatal de Veracruz, de no cumplir la sentencia de un juez para que se vacune contra el COVID a Zulma, niña de 12 años radicada en la ciudad de Xalapa, varios funcionarios podrían inicialmente ser multados, luego arrestados y por último desaforados por no acatar la disposición legal promovida por los padres de la menor y si alguien está consciente de ello, es el propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien en el año 2005, como jefe de gobierno de la ahora Ciudad de México, fue desaforado por un día.La familia de Zulma, niña que impactó nacional e internacionalmente con su video dirigido al subsecretario de Salud Hugo López- Gatell Ramírez a quien reclamó por la negativa a ser vacunada contra el Coronavirus, pese a padecer diabetes, enfermedad que le hace más vulnerable, prosigue el proceso legal luego de que en Veracruz, desde el gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez y el secretario estatal del ramo, Roberto Ramos Alor, se negaron a cumplir con lo dispuesto con el amparo federal que les conmina a vacunar a la pequeña Zulma.El asunto, por tanto, amables lectores, seguirá su curso legal y podría repetirse lo del año 2005 con las consecuencias antes mencionadas.Como bien cantaba el admirado juarense Juan Gabriel, “¿pero qué necesidad?... Hoy día el casi himno del municipio de Medellín de Bravo, que forma parte de la zona metropolitana yunista – panista con Veracruz y Boca del Río, es esa canción cuya letra va más o menos así: “Cuan falso fue tu amor/me has engañado/El juramento aquel, era fingido” esto porque desde que el ex funcionario del ayuntamiento local, el albiazul Gabriel Cárdenas Guízar perdió la elección a la alcaldía municipal, el todavía titular del ayuntamiento medellinense Hipólito Deschamps Espino Barros ha caído en una severa depresión que lo mantiene en total inactividad, para desgracia de sus gobernados.Medellín de Bravo, es un municipio de contrastes, pues lo mismo tiene zona rural, que zonas habitacionales de clase media, así como otras de alta y muy alta, por lo que la demanda de servicios es variada.Pues bien, los avecindados en la zona de “Playa de Vacas” a la ribera del río Jamapa, le reclaman al panista – yunista, Deschamps Espino Barros, que supere la depre y se ponga a trabajar en los meses que le restan como alcalde del municipio de Medellín de Bravo, porque tiene las calles llenas de baches, cráteres que se han agrandado con las lluvias, lámparas apagadas, pastos crecidos y pésimo servicio de recolección de basura.En breve esos vecinos le mandarán al famoso “Polo” Deschamps, un Tiktok con el estribillo de “Falsaria” a ritmo de cumbia, para que se alegre y supere la derrota de su “gallo”,No cabe duda que la soberbia no es buena consejera.... Para que no se quede con la duda amable lector, en el municipio de Medellín de Bravo ganó la pasada elección de junio, el priista reciclado Marcos Isleño Andrade, quien iba abanderado por la alianza que integraron los partidos Morena-PVEM-PT, quien superó con muchos votos al candidato del PAN, ex jefe de gabinete de Hipólito Deschamps Espino Barros, el terrablanquense Gabriel Cárdenas Guízar, a quien impuso seguro de sí mismo, no obstante que era foráneo, pues baste recordar que ya había sido diputado federal por el distrito 17 con cabecera en el municipio de Cosamaloapan.... Desde hace quince días en que terminó la temporada de béisbol para el equipo local “Águila de Veracruz”, el súper remodelado estadio “Beto” Ávila se encuentra totalmente a obscuras, sin un solo foco encendido por las noches, lo cual de inicio hizo suponer que se trataba de una drástica medida para el ahorro de energía y dinero.Sin embargo, la tienda de playeras, gorras y demás afiches relacionados con el “Águila de Veracruz” tampoco tiene suministro de energía eléctrica, por lo que, en estos días de intensos calores tropicales incrementados por la humedad de las lluvias nocturnas, obliga a los empleados a abrir las puertas de par en par e irse a refugiar a alguna sombra.Por las noches, las y los policías del IPAX se alumbran con velas y alguna lamparita, más que nada para ahuyentar a los zancudos, pues no siquiera se encienden las luces del estacionamiento, lo cual ya hace pensar que algo anda mal con las finanzas de este equipo local, pero con inversionistas foráneos.¿Qué hay de eso Josefina?, preguntaba don Rubén Pabello, propietario y director del Diario de Xalapa... Cierto eso de que a los políticos por sus asesores los conoceréis, dicho esto por el senador panista veracruzano Julen Rementería del Puerto, a quien en el mes patrio se le ocurrió ir a mover el panal de los recuerdos de los mexicanos para con la madre patria.Por ello este miércoles 15 de septiembre no se verá por ningún lado al senador Julen Rementería, quien sigue soñando en ser monarca en nuestra república.... Al correo electrónico [email protected]