Otra vez el estado de Veracruz vuelve a estar en el ojo del huracán noticioso nacional e internacional, con la grave y hasta posible criminal acción de fingir que se aplicaba la vacuna contra el COVID-19 a una persona en el módulo del estado Luís “El Pirata” Fuente, del municipio de Boca del Río, a lo que el gobierno estatal le dio la clásica salida política sustentada en la frase común de que “la Fiscalía del Estado será la que investigue”, aun cuando se sabe que nunca investiga nada y por ello el alto nivel de impunidad que prevalece en la entidad veracruzana.De no ser por un espontáneo video que captó el engaño de una supuesta enfermera, que, si bien insertó la aguja de la jeringa con la vacuna contra el Coronavirus en el brazo de la persona, no apretó el émbolo para inyectar el líquido, la muchacha de la imagen, una joven veracruzana, se hubiera ido del lugar confiada en que había sido vacunada y, por ende, era menor el riesgo que corría su vida.Con palabras que se lleva el viento, con frases comunes, el titular de la actual administración estatal Cuitláhuac García Jiménez está permitiendo que se ponga en duda el Plan Nacional de Vacunación COVID-19 que encabeza el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, pues no se indagó de inmediato para conocer a cuántas personas no se vacunó en el módulo del estado Luís “El Pirata” Fuente, a cuántas se engañó, si la persona que no aplicó la vacuna actuaba sola, que si estaba cansada y por eso no la aplicó, o si se trata de una maquinada acción para traficar con vacunas contra el COVID-19, no lo sabemos, ni lo sabremos porque la FGE no investiga nada, con lo cual dijeron los jurisconsultos, se establece la duda razonable.Duda que se agiganta ante el silencio del secretario de Salud en el estado, Roberto Ramos Alor, quien al respecto no ha dicho nada y ello es preocupante por tratarse del funcionario responsable en Veracruz del Plan Nacional de Vacunación COVID-19.... Otro de los asuntos que mantienen a Veracruz en la tendencia nacional mediática, es el de Zulma, la niña xalapeña de 12 años quien por ser vulnerable al padecer diabetes demanda ser vacunada contra el coronavirus, con lo que ella se ha convertido en el caso emblemático de los menores de edad del país que vía amparos federales piden ser inoculados.Zulma es uno de los casi cien casos del país en los cuales los padres de menores de edad han promovido amparos para que la secretaría de Salud en sus respectivas entidades federativas, los vacune.El tema se había mantenido al margen hasta que los padres de Zulma, allá en la ciudad de Xalapa, obtuvieron un amparo federal y ante la negativa del sector Salud para acatarlo, decidieron grabar un video para visibilizar esta actitud gubernamental.Desde que Zulma apareció en medios nacionales e internacionales, su imagen es el emblema de la lucha de las familias mexicanas que reclaman, exigen, que sus hijos sean vacunados contra el coronavirus.... Está tan mal manejado por parte del gobierno del estado de Veracruz el tema de las vacunas a los menores de edad cuyos padres promovieron amparos para que lo inoculen, que para mañana jueves citaron a una treintena de ellos en el Centro de Alta Especialidad (CAE) “Rafael Lucio” allá en la ciudad de Xalapa, para hacer una valoración médica “de buena fe”.Los primeros en negarse a asistir a la cita de mañana jueves en el CAE “Rafael Lucio” fueron los padres de Zulma, pues resulta que este hospital de la capital del estado de Veracruz es un centro Covid, donde la niña correría un alto riesgo de contagio.Por todo lo anterior amables lectores, nos preguntamos si la actitud de los gobiernos federal y estatal de Veracruz en estos asuntos relacionados con el Plan Nacional de Vacunación COVID 19, son producto de la falta de pericia política de quienes actual y circunstancialmente están a cargo de la administración pública, o son parte de una estrategia bien planeada para tener entretenida a la opinión pública con temas sensibles que distraigan de temas medulares como la creciente e imparable inseguridad que estamos padeciendo en Veracruz.... Al correo electrónico [email protected]