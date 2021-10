... Por segunda ocasión en sus continuas visitas al estado de Veracruz, el pasado viernes el mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador, puso como ejemplo de gobernanza al estado de Oaxaca, donde el gobernador de aquella entidad federativa, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, priista por cierto, ha implementado que sea a través de las comunidades y no de los ayuntamientos o gobiernos locales, como se manejen los recursos económicos para el mejoramiento de los caminos.La primera vez que en Veracruz y a su gobierno estatal el mandatario nacional puso el ejemplo de Oaxaca, fue en enero del año pasado, hace 21 meses y lo vuelve a hacer ahora en octubre para referirse a la urgencia de reparar caminos dañados en la entidad veracruzana.En aquel entonces, el gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez declaró tras la indicación presidencial; “Lo que me invitó es que hagamos una gira a esas comunidades para conocer cómo se están organizando. Ya nos vamos a poner de acuerdo con el titular del INPI para ir allá, me voy a llevar al de SIOP”.21 meses después, López Obrador le vuelve a dar la misma indicación al gobernador veracruzano, exaltando lo que hace en Oaxaca el priista Alejandro Ismael Murat Hinojosa. La tercera es la vencida.Ello amables lectores, nos hizo recordar al licenciado Angel Leodegario Gutiérrez Castellanos, “el jefe Yayo”, quien entre sus frases lapidarias decía que los aplausos para unos, son abucheos para otros.... Desde hace algunos meses, los propietarios y directivos de más de cuatro mil colegios particulares, desde nivel básico hasta superior, emprendieron una acción de protesta conjunta en contra de la pretendida Norma Oficial Mexicana (NOM) 237, con la que se busca regular los derechos y las obligaciones de las escuelas particulares en la prestación de servicios educativos, elaborada y presentada por las secretarías de Economía (SE) y de Educación Pública (SEP).En mayo pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el proyecto de la NOM 237, con el título "Servicios educativos-Disposiciones a las que se sujetarán aquellos particulares que presten servicios en la materia", norma que a decir de la autoridad no contempla ningún tipo de verificación directa, a menos de que se presentaran quejas, por lo cual los colegios privados solo deberán registrar ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los contratos de adhesión que firmen con los padres de familia o sus alumnos, para que en caso de que haya una queja por incumplimiento, la autoridad tenga copia del documento signado por ambas partes.Tal disposición no ha convencido a los representantes de las instituciones particulares de educación de la Alianza de Colegios Multiculturales de México (ACOMM), Alianza para la Educación Superior (ALPES), Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE - ANEP), Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP (ANEPPI), Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), entre otras, que dan cabida a más de 3.3 millones de alumnos y más de 270 mil docentes en la república mexicana, pues aseguran que se trata de una sobrerregulación.Lo cierto es que como decía la abuela Nila, “las cuentas claras y el chocolate espeso”.... En estos meses la cadena comercial Oxxo realizará su tradicional redondeo a favor de la asociación Vida y Familia (Vifac), organización sin fines de lucro que brinda atención integral a mujeres embarazadas en estado de vulnerabilidad.Vifac cuenta con 35 centros de atención en la república mexicana, entre ellos uno en la Unión Americana.En la entidad veracruzana Vifac cuenta con un centro de atención ubicado en la ciudad de Veracruz y allí, como en los del resto del país, la misión es atender y capacitar a la mujer en estado vulnerable durante el embarazo, ofreciéndole alternativas para su desarrollo y el de su hija o hijo.... Al correo electrónico: [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "