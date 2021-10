... En junio de 2019, en la sede de la Fiscalía General del estado de Veracruz, el entonces titular de la Fgever, Jorge Winckler Ortiz, dio una rueda de prensa en la que informó que en los siete meses que se contaban a partir del primero de diciembre de 2018, había un 60 por ciento de feminicidios sin resolverse.Abundó y dijo que de acuerdo con las estadísticas que tenía entonces, había 113 casos que podían ser de acuerdo con los protocolos, considerados como feminicidios.De eso amables lectores han pasado más de dos años y muchas cosas al interior de la Fgever, que ahora tiene como titular a Verónica Hernández Giadáns, en tanto que Jorge Winclker Ortiz se encuentra en algún lugar del planeta tierra, en calidad de “no localizable”.Lo anterior sirva de contexto para mencionar que, desde aquel junio de 2019, la Fiscalía General del estado de Veracruz no ha rendido informe alguno a los veracruzanos, sobre sus logros en el esclarecimiento de delitos de alto impacto como los feminicidios, homicidios y secuestros.Hoy, los veracruzanos no sabemos si disminuyó o se incrementó ese 40 por ciento de eficiencia en la resolución de feminicidios, o si aquel 60 por ciento de pendientes del que habló Winckler Ortiz ya es menor o mayor.En lo personal hurgamos en la página de internet de la Fgever para conocer algún dato al respecto, pero oh sorpresa, nos encontramos con la versión veracruzana de una afamada revista de modas, donde lo que abundan son fotografías de la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, elegantemente vestida en las incontables reuniones de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, pero en esencia, nada, solo glamour.Pretendimos infructuosamente, conocer detalles de su informe anual de actividades 2020 y solo encontramos el cabalístico número de 13 fotografías de ella, mostrando una carpeta con su perfil impreso en la portada.Bien dijo en su momento el físico y matemático, William Thomson Kelvin, “Lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre”... Tajante y claramente el presidente del Colegio de Notarios del estado de Veracruz, Adolfo Montalvo Parroquín ha aclarado que las 285 notarías existentes en las 21 demarcaciones notariales del territorio veracruzano están operando normalmente y que eso de que se les cancelaron sus patentes fue la Fake News, o falsa noticia o falso entendido.Presume el representante del sector notarial veracruzano que ellos, los notarios, son coadyuvantes permanentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que la comunicación con esa área gubernamental es permanente.Respecto a la presunta cancelación que les hizo el SAT a ciertos notarios, precisó que fueron casos aislados que se preveían, como el de la ex secretaria de gobernación Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, quien tiene más de una década de no ejercer el notariado y su nombre apareció en la lista de los “borrados” por el SAT.... Marcel Van Eyck, presidente en Veracruz de la Cámara Nacional de Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), se hizo escuchar para reclamar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por supuestos adeudos que datan del año 2017.Más grave aún, advirtió el presidente de la Canirac en Veracruz, es que los enviados de la CFE llegan acompañados de patrullas policiacas para intimidar al presunto deudor, como sucedió con el caso de un establecimiento ubicado en el Zócalo de la ciudad de Veracruz.De entrada, expuso Marcel Van Eyck, es imposible tener un adeudo de más de tres años con la CFE si la empresa hace cortes casi inmediatos, cuando se les adeuda un mes de servicio.Por ello hizo un llamado a los directivos de la CFE para que atiendan este tipo de casos, pues en Veracruz los encargados de la empresa suministradora de energía eléctrica se están pasando de cobrones.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "