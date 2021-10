... Todo parece indicar que luego del “puente” del Día de Muertos los niños de educación básica que cursan preescolar, primaria y secundaria, volverán a las aulas tras casi dos años de ausencia, retorno que, anuncia la Secretaría de Educación Pública (SEP), será paulatino, pues sus cursos concluyen en la última semana de julio, del año entrante.Delfina Gómez Álvarez, titular de la SEP y otra de las funcionarias de la actual administración federal a quien le encargaron personalizar su atención a Veracruz, han insistido en que es justo y necesario este retorno a clases presenciales, con el único argumento de “los notables” avances que ha tenido México en su estrategia de vacunación.Obvio, en el estado de Veracruz sus autoridades educativas también se están aplicando en concretar este retorno a clases, insistimos, en el área de educación básica, lo cual, por supuesto ha generado los consabidos pros y contras, pues aquí la falta de tacto político se desconoce y se aborrece por ser parte del pasado, dicen.Conforme se vaya acercando la fecha del obligado retorno a clases presenciales, esteremos conociendo reacciones y opiniones al respecto, pues hay padres de familia que aún temen enviar a sus hijos a las aulas por la simple y sencilla razón de que los menores aún no están vacunados.Caso contrario es el de los niveles de educación superior, donde planteles del sector privado ya han vuelto a las aulas con las restricciones que el caso amerita, sobre todo, ciñéndose al menor número posible de personas en un mismo salón de clases.En el caso de la Universidad Veracruzana, el rector de la misma, Martín Gerardo Aguilar Sánchez, ha dejado entrever que el retorno sería gradual a partir de los últimos días de este mes de octubre, aunque sería solo por un mes ya que las clases regulares terminan en la última semana de noviembre.Si bien la UV ya prepara 400 aulas híbridas en las cinco regiones que conforman nuestra máxima casa de estudios para el regreso a clases, es muy probable que sea para febrero del año entrante cuando se concrete el regreso total a las aulas, lo que dará tiempo a muchos jóvenes y a sus padres para preparar el retorno, sobre todo a aquellos que viven en ciudades distantes y tienen que pagar transporte, hospedaje, alimentos y manutención en general, lo que en algunos casos se dificulta porque los mentores ya no tienen empleo y por ende, no tienen ingresos económicos fijos.Habrá que esperar a que la Universidad Veracruzana dé a conocer su comunicado sobre actividades de la UV de acuerdo con el semáforo epidemiológico, para conocer cuál será la ruta a seguir.... La Secretaría estatal de Salud indica que, del cuatro al 17 de octubre, o sea hasta el lunes de la próxima semana, Veracruz permanecerá en color amarillo (riesgo medio) del indicador epidémico de la federación y que, a nivel local, 15 municipios se encuentran en riesgo máximo, 53 en riesgo alto, 100 en riesgo medio y 44 en riesgo bajo.Por ello se invalidó por sí misma, la supuesta versión de que, a partir de este lunes 11 de octubre, todo Veracruz estará en verde,... La semana pasada, ladrones se introdujeron en la sede de la asociación “Mujeres ayudando mujeres” que se ubica en el bulevar Manuel Ávila Camacho # 1297, del fraccionamiento “Flores Magón”, en la ciudad de Veracruz, de donde se llevaron dinero, computadora e incluso algunas pelucas oncológicas, destinadas a las mujeres que por efecto de los tratamientos contra el cáncer sufren la pérdida del cabello.“Mujeres ayudando mujeres” lleva años trabajando por y para aquellas que sufren la grave enfermedad del cáncer, con acciones altruistas y sin retribución alguna, por lo que se lamenta el robo de sus oficinas, que desafortunadamente será otro de los cientos de robos sin resolver en Veracruz.Esta asociación tiene el número telefónico: 2299807896 por si alguien o algunos está en posibilidades de apoyarlas.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "