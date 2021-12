... La libertad de expresión y su libre ejercicio es uno de los principales indicadores de la existencia de la democracia, por eso la información es considerada como un bien común.Es tal la importancia de la libertad de expresión, que la Organización de las Naciones Unidas, celebra cada tres de mayo el Día Mundial de la Libertad de Prensa, para hacer énfasis en la importancia de valorar la información como un bien de todos y explorar lo que se puede hacer en la producción, distribución y recepción de contenidos, para fortalecer el periodismo y avanzar en la transparencia y el empoderamiento sin dejar a nadie atrás, explica la ONU en su portal.Precisamente en la celebración de este año, en mayo pasado, el lema de la ONU en el Día Mundial de la Libertad de Prensa fue: “La información como bien público”, con el que se hizo un llamado a la urgencia de abordar la amenaza de extinción que enfrentan los medios de comunicación locales a nivel mundial, una crisis que se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19, presentando propuestas para encarar los desafíos del entorno de medios de comunicación en línea, impulsar una mayor transparencia, fortalecer la seguridad de los periodistas y mejorar sus condiciones laborales, así como apoyar a los medios independientes para encaminarlos mejor.Sin embargo y pese a la preocupación internacional por fortalecer el periodismo como sinónimo de la democracia, en México, como en una isla vecina y varios países del continente americano se actúa en contrario, para que no haya voces diferentes a las que sus gobernantes les gusta escuchar.Para quienes encabezan esos gobiernos, la democracia debe ser a modo, como a ellos les gusta y si no se apegan a ellos, no solo los bloquean y marginan pese a que la información es un bien común, pues van más allá e intentan someterlos al estilo de quienes según ellos detestan, los conservadores y neoliberales que tuvieron su mayor expresión en los tiempos del Partido Revolucionario Institucional.Desafortunadamente ese modelito para someter a los medios de comunicación divergentes a quienes circunstancialmente están a cargo de la actual administración federal, lo están copiando- muy mal, por cierto- en algunas administraciones estatales como está sucediendo en el estado de Veracruz, donde expriistas especializados en la genuflexión, quieren demostrar su eficiencia a quienes hoy manejan sus riendas, tratando de acallar la divergencia al estilo de aquellos que los formaron, como lo están pretendiendo hacer hoy día con Al Calor Político.comLo que olvidan los camaleónicos testaferros hoy al servicio del morenismo, es que los tiempos han cambiado y que todo lo que hagan en contra de la democracia y los medios de comunicación en Veracruz, tendrá eco no solo en el ámbito nacional, sino internacional, esto por lo glocal de la información, que insistimos, es un bien común.Que conste.... De pena ajena lo que está haciendo en los últimos días de su administración como alcalde del municipio de Medellín de Bravo, el panista – yunista- Hipólito Deschamps Espino Barros, quien prácticamente ha dejado de laborar o tiró la toalla como se dice en el box, luego de la elección de junio en que no solo perdió la alcaldía ante la alianza de los partidos Morena-PVEM-PT, sino también la diputación local, por lo que su derrota fue rotunda.El Tiktokero munícipe medellinense, por citar uno de los más graves ejemplos, mantiene llenas de basura varias colonias de su municipio, sobre todo una de las más grandes, “Lagos de Puente Moreno”, donde montañas de bolsas negras con desechos urbanos bloquean las calles y son nido de roedores y criaderos de moscas.El problema de la nula recolección de basura, se sabe, es por los adeudos que el ayuntamiento de Medellín de Bravo tiene con la empresa que da este servicio en aquella zona, la cual ya no quiere fiarle sus trabajos al presidente municipal que ya se va; otra fuera la situación si el Partido Acción Nacional hubiera ganado la pasada elección.... De pena ajena también es el servicio que da a sus usuarios la Compañía de Agua de Boca del Río (CAB) que opera un grupo empresarial español denominado Acciona, acompañado por supuesto de algunos socios mexicanos vivillos. CAB sustituyó al Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS).Eficiente es su servicio de toma recados, en el número telefónico 2299862052, donde le oyen, le dan un número de folio, pero no le dicen cuándo atenderán su solicitud de servicio. Hay usuarios que ya han acumulado más de tres folios asignados cuando se inconforman, sin que hasta el momento atiendan ninguna de las quejas presentadas. ¡Uf!... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "