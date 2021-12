... El pasado lunes por evento político sucedido en la ciudad de Xalapa, recordamos a un buen amigo y compadre por añadidura, ya fallecido, Don Mario Treviño Santos, regiomontano de nacimiento, pero veracruzano por adopción, a quien se le recuerda por su afable forma de ser y haber sido, además, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra), en Veracruz.Lo recordamos porque ese día, volvieron a subir a la agenda mediática los nombres de los ex gobernadores del estado de Veracruz, los priistas Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa- la libró Flavino Ríos Alvarado- y el panista Miguel Ángel Yunes Linares, a quienes el actual mandatario estatal, el morenista Cuitláhuac García Jiménez señaló de haber sido los causantes de la debacle económica que padece el estado de Veracruz.Otro que la libró, por cierto, fue el también priista ex gobernador de Veracruz Miguel Alemán Velasco, pues no se le recordó ni “El Toche”- Agrocentro- ni lo del origen de Interjet.El ingeniero García Jiménez, quien por cierto tenía que hablar de sus logros y acciones a su tercer año de gobierno, enarboló la bandera de quien barre para atrás para dar severa estocada al decir: “Hoy quedan incluso algunos desmemoriados que en su momento no solo callaron, sino que aplaudieron el vertiginoso endeudamiento bancario en que nos arrastraban a todo el pueblo veracruzano, por lo que me fue ineludible traerlo a colación aquí... solo por refrescar uno de aquellos eventos: en la ominosa bursatilización ejecutada en el sexenio de Fidel Herrera, cuando Javier Duarte era su secretario de Finanzas, hubo quien desde una cómoda curul enmudeció ante semejante robo disfrazado al erario”, acusó.Obvio, para referirse a la inseguridad que padecemos los veracruzanos, arremetió contra el panista y ex priista Miguel Ángel Yunes Linares, de quien recordó aquel anuncio de que abatiría la delincuencia en seis meses, mencionando por supuesto al ex fiscal de hierro y especialista en paellas, Jorge Winckler Ortíz, como titular de la Fiscalía General del estado de Veracruz.Por ello, ufano, el mandatario estatal aseguró convencido de que, a la mitad de su administración, continua “limpiando la casa de tantas ladronerías pasadas”.Seguramente usted amable lector se estará preguntando la relación entre lo dicho por el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez al comparecer ante los integrantes de la LXVI Legislatura por la Glosa de su Tercer Informe de gobierno y lo que nos hizo recordar a Don Mario Treviño Santos.Lo recordamos pues ameno como era Don Mario, como cariñosamente le llamábamos, siempre tenía una anécdota, un chiste o un cuento para cada situación, como esta que hoy abordamos.Contaba Don Mario que una vez en el café le hicieron perdedizo su sombrero a uno de los comensales y este reclamó a sus contertulios, quienes incluso se dijeron ofendidos porque dejaba entrever que eran ladrones y por ello le exigían se disculpara, pues ninguno de ellos había robado el sombrerito.Ante el generalizado reclamo de los ofendidos, el del sombrero se disculpó por haber dudado de sus honorabilidades.Se levantó de la mesa del café y dijo a sus contertulios, “aquí todos son honrados, pero el sombrero no aparece” y ello amables lectores, fue lo que recordamos el lunes pasado al subir nuevamente a la agenda mediática y por tercer año consecutivo en el mencionado evento político, los nombres de los ex gobernadores del estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares, sin que hasta ahora nos digan a los veracruzanos cuánto de las “tantas ladronerías pasadas” se ha recuperado y si ya podemos crear el instituto estatal para devolverle al pueblo lo robado.Es justo y necesario que la Fiscalía General del Estado diga a los veracruzanos si ya tiene las pruebas suficientes para acallar las voces de quienes como Don Mario decimos que aquí todos somos honrados, pero el sobrero no aparece.... El texto de esta colaboración, la guardaremos pues seguramente en diciembre del año entrante lo volveremos a traer a cuento.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "