Luis Donaldo Colosio Riojas

el candidato de Movimiento Ciudadano no debe venir de fuera

En el discurso de clausura, de la cuarta Convención Nacional Democrática de Movimiento Ciudadano -máximo órgano de dirección de Movimiento Ciudadano, que tiene a su cargo la conducción general ideológica, política, económica y social, y cuyas resoluciones son de observancia general para todas las instancias y órganos, mecanismos y estructuras de Movimiento Ciudadano, así como para los ciudadanos (as) integradas al mismo-, celebrada el 4 de diciembre del año pasado, el nuevo coordinador Nacional de la Comisión Operativa Nacional,sentenció con vehemencia:Vamos a ganar en 2024 la presidencia de la República, palabras que fueron recibidas por las decenas de cientos de los delegados (as) allí presentes, con júbilo, alegría y mucha responsabilidad, inclusive.Salimos de ella advertidos del gigantesco reto, pero convencidos que, con trabajo político diario, y un candidato responsable, visionario, serio y de resultados en la cosa pública, podríamos conquistar ese reto y hoy, a escasos 91 días de aquel histórico suceso, puedo advertir que la ruta para lograr ese sueño va tomando forma, vislumbrándose como alcanzable la meta, a escasos 26 meses de la fecha fatal para conseguirla.Y es que el nombre de, actual presidente municipal de Monterrey ha venido multiplicándose en la inmensa mayoría de los medios de comunicación, así como en las redes sociales, como el mejor prospecto para convertirse en el candidato de Movimiento Ciudadano, y creo, desde mi óptica, en la misma militancia del partido naranja, sin menospreciar los buenos resultados que está dando Enrique Alfaro, el gobernador del estado de Jalisco en esa entidad.Su popularidad ha ido creciendo día a día, a grado tal que la principales empresas encuestadoras, que a finales de diciembre de 2021 le daban en promedio (sin que Luis Donaldo hubiera manifestado su idea de convertirse en candidato de MC), un 27% de las preferencias, contra 30 por ciento de Sheinbaum, 31 de Marcelo Ebrard, y 16% de Ricardo Anaya; ya para la última semana de febrero de este año, las mismas empresas, rebasando a la gobernadora de la ciudad de México por tres puntos, y situándose a solo uno si el candidato de MORENA fuera Marcelo Ebrard.Luis Donaldo fue entre 2018 y 2021 diputado del Congreso del estado de Nuevo León. En las elecciones de junio de 2021 arrasó con el 49% de los votos en la disputa por la alcaldía regiomontana, y actualmente ha logrado borrar del escenario político al resto de los candidatos de otros partidos como el PRI, el PAN, convirtiéndose así, en la práctica, en, pudiendo vencer, sin alianza alguna con otro partido político a Claudia Sheinbaum, y pelear de tu a tu, voto a voto el triunfo a Marcelo Ebrard.Hasta el día de hoy, él no ha manifestado públicamente que quiere ser candidato a la presidencia de la república. Manifiesta a su círculo cercano que lo está valorando porque nunca lo ha obsesionado el serlo simplemente por serlo, sino por el reto que ello significa, y que ello lo hace >la valoración<, sin distraerse de su tarea primordial que es lograr que Monterrey progrese como nunca antes en su historia en los aspectos de desarrollo social-económico-cultural-deportivo y de bienestar familiar.Internamente, dentro de los otros prospectos que podrían aspirar a ese mismo cargo, empiezan a solidarizarse con la candidatura de Colosio Riojas, tal es el caso de, el gobernador de nuevo León, quien en una entrevista que dio al periódico El Heraldo de México manifestó que “no va a promoverse en el proceso rumbo a la presidencia de la república, porque considera que no son sus tiempos”, que, que debe ser “alguno de los militantes y activos de Movimiento Ciudadano”, por lo que, su amigo y compadre, el actual alcalde de Monterrey, para que compita por ese cargo.Así, forma cuerpo la candidatura a la primera magistratura de México por el gran movimiento naranja de Colosio Riojas, a la que me sumo desde este momento."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "