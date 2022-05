... En la actual administración federal que preside Andrés Manuel López Obrador, han sido asesinados 34 periodistas, con niveles casi totales de impunidad, el último de ellos, Luís Enrique Ramírez Ramos, en Culiacán, Sinaloa, quien se desempeñaba como columnista en el periódico El Debate y director del portal de noticias Fuentes Fidedignas, medios en los que se abocó a la cobertura de los temas políticos del estado.Ante el artero crimen del periodista y escritor, Luis Enrique Ramírez Ramos, sucedido luego de su desaparición forzada, periodistas y académicos de todo el país, firmaron un pronunciamiento exigiendo al gobierno mexicano “no descartar la labor periodística como una de las líneas prioritarias de investigación en este caso y realizar un proceso transparente de cara a la sociedad sinaloense y a los familiares de la víctima, para llegar a la verdad de estos hechos”.“Con el asesinato de Luis Enrique sumarían ya nueve periodistas asesinados en lo que va del año en nuestro país y el primero en Sinaloa”.Tan solo en este sexenio, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de manera violenta han perdido la vida 34 periodistas y comunicadores con niveles casi totales de impunidad”.Se advierte en este pronunciamiento que se hizo a nivel nacional, que “el reprobable crimen de nuestro compañero se produce justo cuando la iniciativa de Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos se mantiene en la congeladora legislativa desde hace casi tres años, a pesar de los constantes reclamos del gremio periodístico y de los activistas del estado al Congreso de Sinaloa”.Se advierte también que el asesinato de Luis Enrique Ramírez Ramos, se sucede a unos días del quinto aniversario luctuoso del periodista Javier Valdez Cárdenas, quien igualmente fue privado de la vida por manos asesinas en Culiacán, Sinaloa, los que “nos obligan a revivir el horror y la impotencia, así como la demanda de justicia para aquellos que por cumplir con su deber de informar deben entregar la vida”.... También como parte de la protesta, este lunes nueve de mayo, a partir de las cinco de la tarde en el monumento del Ángel de la Independencia, allá en la Ciudad de México, se realizará una concentración protesta por el asesinato del periodista Luís Enrique Ramírez Ramos, así como para exigir se esclarezca el crimen.Seguramente en algunas otras ciudades del país se llevarán a cabo protestas similares, pues el asesinato de Luis Enrique ha provocado una generalizada indignación.... No están ustedes para saberlo amables lectores, pero vecinos de fraccionamientos de la llamada “Riviera Veracruzana”, que va de Boca del Río a la comunidad de Antón Lizardo en el municipio de Alvarado, se han organizado para adquirir e instalar equipos de videovigilancia en sus domicilios, para inhibir el accionar de ladrones, que poco se ven en esas zonas por la vigilancia que ellos mismos contratan.Los equipos de videovigilancia que están instalando, los cuales incluso transmiten en tiempo real a través de la internet, están enfocados sobre todo a la parte frontal de sus domicilios, particularmente al área donde se encuentra el medidor de energía eléctrica que monitorean a la distancia pues asómbrense, los cuidan de los empleados de la Comisión Federal de Electricidad que de repente se presentan en los fraccionamientos de la llamada “Riviera Veracruzana”, en horas que no hay nadie en casa levantando actas administrativas, sin testigos, sin dar oportunidad de aclaración alguna, argumentando que “los equipos fueron manipulados”.Con este video monitoreo, los vecinos se percatan de la subrepticia llegada del personal de la CFE y graban su proceder, pues como mencionamos, los empleados de la paraestatal actúan sin solicitar la presencia de testigos en horas que no hay nadie en casa.... Por cierto, allá en la ciudad de Poza Rica, los constantes apagones o inesperadas suspensiones del servicio de energía eléctrica de la CFE, están afectando a miles de personas, ya que se interrumpe el bombeo de agua potable que hace la CAEV que es quien recibe los reclamos de los desesperados vecinos de muchas colonias por la falta del vital líquido en estos días de intenso calor.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "