En diciembre del año 2020, la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua, a través de la gerencia de aguas subterráneas, emitió el informe: "Actualización de la Disponibilidad Media Anual de Agua en el Acuífero Costero de Veracruz (3006)", que incluye la región aledaña al puerto jarocho, del cual la Conagua del gobierno federal advirtió que tras análisis de las aguas subterráneas, "no existe un volumen disponible para otorgar nuevas concesiones", que permitan extraer el vital líquido del subsuelo.En este documento de libre consulta ( https://bit.ly/3FNyJdO ), la Conagua precisa que por el contrario, "el déficit – de agua subterránea en este acuífero- es de 13 millones 617 mil 790 metros cúbicos anuales que se están extrayendo a costa del almacenamiento no renovable del acuífero".En términos simples y llanos amables lectores, lo que advirtió la Conagua hace algunos meses, es que en la zona costera del estado de Veracruz nos estamos quedando sin aguas subterráneas; que estamos consumiendo las reservas, las no renovables, por lo que no tardando estaremos padeciendo una mayor escasez del vital líquido, o "estrés hídrico" como le llaman ahora pomposamente a esa carestía de agua.Para que no se queda con la duda, la disponibilidad de aguas subterráneas, amables lectores, constituye el volumen medio anual de agua subterránea disponible en un acuífero, al que tendrán derecho de explotar, usar o aprovechar los usuarios, adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga natural comprometida, sin poner en peligro a los ecosistemas.Ante severa advertencia de escasez de aguas subterráneas que hizo hace menos de dos años la Comisión Nacional del Agua del gobierno federal, el que preside Andrés Manuel López Obrador, nos preguntamos cuáles fueron los criterios de los tres niveles de gobierno, el municipal, el estatal y federal, para autorizar fast track, o sea rápidamente o de volada, la instalación de la planta cervecera "Constellation Brands" en la antigua hacienda de "Santa Fe", del municipio de Veracruz puerto, donde la empresa estadunidense adquirió 300 hectáreas y cuenta – ojo- con todos los permisos requeridos, incluso los del férreo Procurador estatal del Medio Ambiente (PMA), el ingeniero en sistemas computacionales, Sergio Rodríguez Cortés.Para que tampoco se quede con la duda amable lector, la empresa Constellation Brands, es la fabricante de las cervezas Corona, Modelo Especial, Negra Modelo y Pacífico, que se destinan para la exportación, o sea, los mercados internacionales y originalmente operaría en Mexicali, Baja California, donde ya había invertido 900 millones de dólares en una planta que llevaba el avance del 70 por ciento.Pero oh, sorpresa, pese a estar casi terminada y los millones de dólares invertidos, el gobierno federal que preside Andrés Manuel López Obrador promovió una consulta para que los baja californianos opinaran si querían o no la planta cervecera de Constellation Brands.¿Y qué creen amables lectores?, los habitantes de Mexicali, Baja California dijeron que no querían a la cervecera porque temían que los dejara sin agua.... El acuífero Costero de Veracruz, designado con la clave 3006 del Sistema de Información Geográfica para el Manejo de Agua Subterránea (SIGMAS) de la CONAGUA, se localiza en la porción central del estado de Veracruz, abarcando una superficie aproximada de tres mil 59 kilómetros cuadrados.Este acuífero limita al norte con los acuíferos Jalapa-Coatepec y Valle de Actopan; al sur con el acuífero Cotaxtla; al noreste con Perote-Zalayeta y al oeste con Libres-Oriental, los tres primeros pertenecientes al estado de Veracruz y el último al estado de Puebla. Al este su límite natural es el Golfo de México.Por su extensión y numerosas ciudades que conforman este acuífero, es conveniente que se revisen nuevamente los criterios por los cuales se autorizó de la noche a la mañana la instalación de una inmensa planta cervecera en el municipio de Veracruz, donde ya estamos consumiendo agua subterránea de la reserva, ahora imagínense la que se consumirá cuando llegue la cervecera. Que conste aguas con el agua.