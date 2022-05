¿Recuerdan amables lectores que aquí mismo expusimos que la Laguna de El Farallón, del municipio de Actopan se había secado, una por la falta de lluvias y otra por la sobreexplotación de los ganaderos?, pues bien, ahora ya seca, convertido su lecho en un valle, los ganaderos de la zona la están cercando para meter ganado y así, al paso del tiempo, quedarse con este gran espacio.En tanto, los representantes de los tres niveles de gobierno se apuran a deslindarse de sus respectivas responsabilidades para no atender esta problemática.Del gobierno federal, la casi extinta Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al igual que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), argumentan que no tienen competencia para atender el caso de la laguna El Farallón, porque esta no tiene contacto con el mar.Tienen injerencia únicamente en caso de que alguien solicite realizar alguna obra en esa laguna y solo para analizar Manifestaciones de Impacto Ambiental.El gobierno del estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), donde burocratea el ingeniero químico Juan Carlos Contreras Bautista como su titular, se deslinda de este asunto argumentando que no cuenta con atribuciones para dar permisos en ese cuerpo de agua.La Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), argumenta por su parte que es una dependencia del gobierno del estado de Veracruz que únicamente atiende asuntos de infraestructura hidráulica.La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) ya intervino, multó a diestra y siniestra y finalmente no hizo nada.El gobierno municipal de Actopan, bien gracias. No puede intervenir porque los ganaderos que están invadiendo el nuevo valle que surgió tras desecarse la laguna de El Farallón son sus amigos y parientes.Pobre laguna de El Farallón del municipio de Actopan, en el estado de Veracruz.... En enero pasado expusimos en este mismo espacio que un mes antes, en diciembre, el titular de la Secretaría estatal de Medio Ambiente (Sedema), el ingeniero químico, Juan Carlos Contreras Bautista, informó a su amigo y jefe el gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez, que se había logrado recuperar “cerca del 50 por ciento del agua de la laguna El Farallón”, del municipio de Actopan, la cual se secó meses antes, producto de la sobreexplotación del vital líquido y la deforestación aledaña, que dejó casi sin árboles a la zona.“El cuerpo de agua pasó de 169 hectáreas a (...) 9.98 hectáreas; afortunadamente al día de hoy ha logrado recuperarse, pero no se logró recuperar al 100 por ciento”, informó el titular de la Sedema, quien orgulloso, pero sin dar cifras, agregó que la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), a cargo del ingeniero en sistemas computacionales, Sergio Rodríguez Cortés ya había impuesto varias multas a quienes succionaban agua de “El Farallón” sin tener permisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).Con lo que no contaban “los inges” Contreras Bautista y Rodríguez Cortés, escribimos en enero pasado, es que como decía la abuela Nila, “la mentira dura mientras la verdad no llega”, pues no habían pasado ni quince días de lo informado al gobernador, cuando los vecinos de la laguna “El Farallón”, a través de su cuenta de Facebook: “Salvemos Laguna El Farallón”, https://www.facebook.com/Salvemos-Laguna-El-Farall%C3%B3n-105615165341882/ dieron a conocer una serie de videos tomados incluso con drones, la verdadera situación de este cuerpo de agua cuya desecación ha sido noticia nacional e incluso internacional.Finalmente se ha secado la Laguna de El Farallón y donde antes había agua, ahora existe un gran valle que ganaderos de la zona ya están convirtiendo en pastizales.En nuestra próxima colaboración daremos detalles de la demanda que interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) el maestro en derecho y Gestión Ambiental, ex regidor del ayuntamiento de Veracruz y ahora ambientalista; José González Martínez, en contra de las autoridades federales, estatales y municipales que autorizaron y promueven las obras en el “Sistema Lagunar El Basurero” en la entrada de la ciudad de Veracruz, donde se realizan obras dizque de mejoramiento. Aguas.Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "