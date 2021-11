Comedero de Ojo de Agua, en Orizaba, decepciona a turistas

Apesar de que en los últimos cinco años Orizaba y la región han repuntado en cifras de turismo nacional y extranjero, el servicio de alimentos en zonas de recreo como Ojo Agua, Laguna de Nogales y Río Orizaba han decepcionado a visitantes.La mañana de este lunes un grupo de turistas queretanos se quejaron de los alimentos consumidos en una de las palapas del recinto Ojo de Agua."Llegamos un grupo de 12 personas de San Juan del Río, Querétaro desde el sábado y todo excelente en Orizaba, hoy visitamos la laguna de Ojo de Agua que nos pareció hermosa, pero el servicio de alimentos no es nada agradable. Mucha espera, no nos atendían, los asientos incómodos y a destiempo el servicio", dijo Adriana García, una de las turistas.Según la opinión de los decepcionados visitantes, el queso estaba muy salado, el servicio muy tardado, el café muy dulce, hacían falta de servilletas en la mesa y a cambio les ofrecieron papel estraza.También notaron falta de higiene en dos meseras. Una de las trabajadoras, señalaron, cobraba el dinero al mismo tiempo que preparaba los alimentos, además no usaba cubrebocas. Todo lo anterior provocó una discusión que obligó a los comensales a retirarse sin terminar sus alimentos.Finalmente los visitantes consideraron que debiera existir capacitación en el manejo de alimentos, en la forma de vestir, de servir y cobrar; además de que los ingredientes deben ser de calidad pues de ello depende la salud de quién consume en esos locales.Cabe recordar que los comerciantes de ojo de agua han recibido capacitación, pero no todos siguen los lineamientos que exige la dependencia y en la zona de palapas imperan las moscas, perros y falta de supervisión en las medidas de higiene.