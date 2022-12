Comerciantes de Tihuatlán piden créditos para adquirir mercancía en fin de año

A un año y medio de haber sido constituido, el Mercado Socialista, conocido también como mercadito de El Guayabal, requiere de mejoras, tanto de manera colectiva como en cada local, señaló la dirigente de los comerciantes de este inmueble, Elizabeth Juárez Ramírez.Refirió que para ello han estado solicitando créditos a través de programas institucionales, con el objetivo de adquirir distintas mercancías, toda vez que prevén mayor demanda de algunos productos en lo que resta del año.Juárez Ramírez mencionó que esperan un repunte en ventas durante las festividades de fin de año, que inician desde estas fechas con las peregrinaciones y después con las tradicionales posadas.Agregó que en este periodo les podría representar ingresos, pero enfrentan una fuerte crisis económica y no pueden abastecerse de distintos productos, por lo que, insistió, requieren créditos.Para ello, anotó, acudieron al ayuntamiento para que sean incorporados en algún programa de apoyo a micro y pequeños emprendedores, pero no tuvieron éxito y solamente les dijeron que quedarían en lista de espera.“El préstamo es para cada uno de manera individual, por cualquier programa por donde nos pueda llegar el apoyo es bueno, lo que queremos es que nos llegue un crédito. Hay financieras que ofrecen créditos, pero con muy altos intereses y lo que queremos es salir de una bronca, no meternos en otra más. Si nos prestan, podríamos pagar en los primeros dos meses de enero”, enfatizó.Asimismo, añadió que requieren de la red de drenaje para los 70 locales, aunque admitió que solamente el 50% están activos, ya que los demás comerciantes acuden de manera esporádica, precisamente porque no se han logrado los servicios, ya que tampoco cuentan con energía eléctrica.