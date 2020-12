Comerciantes del Mercado Poza Rica reportan dificultades para pagar predial

El mercado Poza Rica tiene abiertas sus puertas pese a la pandemia por coronavirus. Mientras el Ayuntamiento se mantenga en semáforo naranja por COVID, los locatarios pueden trabajar este fin de año, siendo una de las fechas de mayor venta.



La secretaria del interior de la Unión de Locatarios del Mercado Poza Rica, Marcela Vicencio Galindo, dijo que apenas han podido tener un despunte económico y los ingresos no son suficientes, ya que sólo se les permite cubrir salarios de empleados.



Dijo que es probable que este 2021 no tengan dinero suficiente para cubrir servicios públicos, ni para pagar el impuesto predial, ya que aseguró que el comercio informal es otro de los agravantes, como competencia desleal, que provocó bajas ventas a los locatarios.



“Apenas un pequeño repunte, entre el 15 y 20 por ciento para carnes, queso y lácteos en un 30 por ciento, mientras que un 20 por ciento para quienes ofrecemos productos para cenas navideñas y año nuevo”.



Ante la pugna con el comercio informal que se establece en el perímetro del mercado Poza Rica, dijo que “hay una imposición con el comercio no establecido, porque ellos no se pueden poner de manera voluntaria y vemos que el Ayuntamiento ayudó mucho a eso y las ventas no pueden ser recuperadas como hubiésemos pensado”.



Lamentó que se reporta cierre de negocios al interior de este centro de abasto, considerado el segundo más grande del estado de Veracruz con más de mil 100 locales. Varios de estos no levantaron las cortinas y por ello considera probable que no puedan recuperarse económicamente para este 2021, mientras persistan los contagios de COVID-19.



La comerciante, Marcela Vicencio, dijo que falta sincronización de criterios entre el gobierno estatal y el municipal.



Consideró que las nuevas disposiciones deban ser dictadas por el gobierno estatal y ya no el municipal. De esta manera trabajar de manera empática con las autoridades para que se pueda trabajar con la venta de productos pero que también, advirtió, que la ciudadanía ya no respeta a los comerciantes que cumplen con protocolos, porque en esta lucha contra la pandemia es una falla en conjunto, autoridades y sociedad.