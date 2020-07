Comerciantes imploran a autoridades permitir ventas, en Martínez de la Torre

Comerciantes de la ciudad y locatarios del mercado municipal Rosendo Topete Ibáñez afirmaron que no aguantarían otro posible cierre por la contingencia de COVID-19, ya que atraviesan una precaria situación económica.



Por esta razón acudieron al Ayuntamiento para conocer los acuerdos emitidos en la actualidad.



Wendy Zavaleta, comerciante, relató que el director de Gobernación de este municipio, les refirió que podrán continuar sus ventas.



Sin embargo, añadió que tienen sus reservas, aunque las autoridades municipales insisten en que no pretenden afectarlos.



Dijo estar consciente de la situación que se vive, pues desde el inicio de la pandemia ellos acataron las medidas impuestas por el gobierno municipal.



Además, al interior del mercado limpiaron sus áreas y sanitizaron sus espacios hace apenas una semana, cuando se les dio luz verde para realizar su actividad comercial.



Ante la posibilidad de otro cierre dejó en claro que esto generó molestia entre los locatarios, pues en la parte de afuera del mercado ningún negocio no esencial ha bajado sus cortinas.



Además dijo que ya están organizados desde hace algunas semanas para aplicar medidas preventivas y no exponer a los usuarios, por lo que no ve la necesidad de otro cierre.



Anunciaron que estarán pendientes de esta situación y seguirán acatando las recomendaciones del sector Salud.