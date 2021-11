Comerciantes reabren en su totalidad el parque Juárez de Xalapa

Pese a que no se ha decidido formalmente su reapertura plena por parte del Cabildo de Xalapa, los comerciantes del parque Juárez decidieron retirar las vallas que restringían el acceso a este lugar emblemático del Centro de la ciudad.Aproximadamente a las 13:30 horas de este lunes, los vendedores decidieron quitar las estructuras metálicas que rodeaban el espacio, señalando que el pasado viernes, el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero supuestamente lo anunció al inaugurar la Feria Xalapeña del Libro Florece Lee 2021."Él dio la noticia el día viernes, ya el parque quedaba abierto oficialmente al público en general. (...) Me imagino que tuvieron su acuerdo de Cabildo. (...) Está en su página, la de Florece Xalapa, está la noticia de que reabrían el parque. (...) Y nos permitieron quitar las vallas", comentaron los comerciantes que tienen sus puestos de comida allí.Si bien reconocieron que no les han dado la información de manera oficial, dijeron esperar que el parque siga abierto como estuvo hasta marzo de 2020, cuando la Comuna decidió cerrarlo para frenar la dispersión del Coronavirus, porque ello contribuirá a reactivar la economía de la Capital."Para nosotros significa reactivar la economía de Xalapa porque realmente el parque es un lugar significativo para Xalapa, es un lugar donde llega el turismo, de los primeros lugares que visita. Los turistas se han ido muy molestos porque no tienen acceso al mirador, sí es muy importante para Xalapa", expresó Eréndira García.Insistió que no se puede dar una reactivación económica plena de la Ciudad si el parque Juárez, que representa su corazón, sigue bloqueado por las estructuras metálicas, propiedad del Gobierno del Estado, mismas que fueron colocadas cerca del módulo de información turística del Ayuntamiento.Agradeció los recientes eventos que ha hecho la Alcaldía Capitalina y el Ejecutivo Veracruzano porque han permitido que los cerca de 50 comerciantes vieran un incremento en sus ventas."Se dio una sacudida económica a Xalapa, que era lo que le hacía falta, no podía ser que Xalapa estuviera sumergida, cualquier parte ya estaba abierta, aquí no podía seguir eso. Le gente venía y decía '¿Por qué este parque está tan triste?'. Qué bueno que ya tomaron la decisión de abrirlo", reiteró García.Junto con otros comerciantes indicó que los tinacos para el lavado de manos permanecerán en sus lugares y vigilarán que las personas que ingresan al parque sigan respetando las medidas sanitarias por el SARS-COV-2."Todos debemos de cuidarnos, cada uno es responsable de su salud, de cuidarse, de lavarse las manos. En nuestros negocios cada uno tiene su gel, siempre les pedimos que tengan la sana distancia, los tinacos se van a mantener en su mismo lugar con agua y jabón para que se puedan lavar las manos", acotó la vendedora.