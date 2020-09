Comercios, transporte público y vecinos deberán prepararse para la Ciclovía de Xalapa

La Ciclovía, un proyecto para la ciudad de Xalapa que entrará en funciones en diciembre, garantizará una alternativa para la población en movilidad, derrama económica y salud, informó el jefe del Departamento de Movilidad Urbana del Ayuntamiento, Alfonso López Pineda, tras un recorrido sobre las avenidas en las que se construirá este espacio.



La primera etapa constará de una vía de 11 kilómetros, que irá de la avenida Adolfo Ruíz Cortines a la calle Lucio García Ochoa y sus intersecciones con Ignacio de la Llave.



El funcionario explicó que se está preparando a los comerciantes de la zona, a los automovilistas, a los operadores del transporte público, para empezar con una cultura y educación vial.



Además, mencionó que para los dueños de establecimientos comerciales o que brindan algún servicio, como es el caso de los talleres mecánicos, no podrán hacer uso de la calle como estaban acostumbrados, situación que dijo, ya les fue notificado previamente para que se busque una alternativa.



"Hemos venido casa por casa explicándoles el contenido del proyecto para explicarles ese tema que pudiera ser motivo de polémica. En gran parte de la avenida van a poder seguir estacionándose. Hemos platicado con los comerciantes y se les ha explicado. Hay quienes hacen trabajo de reparaciones de carros, definitivamente eso no se puede hacer en la vía pública, independientemente de que exista una Ciclovía".



Para los xalapeños que estacionaban su vehículo, detalló que podrán hacerlo en algunos puntos donde esté indicado por medio de señalética, pues el tercer carril que es utilizado para esto, sólo abarcará poco más de un metro para la Ciclovía.



"El carril que actualmente se ocupa para estacionarse, lo vamos a mover un poco más hacia el centro de la calle, dando espacio para que la ciclovía tenga el espacio pegado a la guarnición a todo lo largo de la avenida. La banqueta queda totalmente libre".



Los autobuses que utilizan Ruíz Cortines, a la altura de la facultad de Medicina, como terminal o sitio, ya no podrán hacerlo, ya que será el otro extremo por donde pase esta vía de Los Sauces a Finanzas.



