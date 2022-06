Comienza CGE a revisar declaraciones de cerca de 200 mil burócratas

La Contraloría General del Estado (CGE) comenzará a revisar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, presentadas por aproximadamente 200 mil empleados públicos en Veracruz."Tendremos que analizar la evolución patrimonial del año pasado a la fecha, si es congruente o no con sus ingresos y con su patrimonio. Este procedimiento es abierto, continuo y seguramente cuando algo no nos coincida tendríamos que iniciar alguna investigación", puntualizó su titular, Mercedes Santoyo Domínguez.Tras el vencimiento del plazo, el 31 de mayo, dijo que se hará un cruce de la información con las unidades administrativas y los órganos internos de control (OIC) de las dependencias y entidades."(A quienes no cumplieron) primero se les va a entregar un oficio de solicitud para que cumplan, tendrían 30 días. Si no la cumplieran podrían iniciarse las sanciones, puede ser una sanción o una inhabilitación de su cargo, que sería lo peor, podría ser cualquier tipo de servidor público: con base, sindicalizados o cualquier tipo de modalidad", puntualizó.Al comentar que Veracruz no solicitó prórroga para que sus burócratas cumplieran con esta obligación legal, la funcionaria estatal destacó que este año declararon más empleados públicos que en 2021, agradeciéndoles por su compromiso."Es un caminar de poco a poco pero sí están cumpliendo, unos a lo mejor siguen en una omisión. Trataremos de ver cuáles son las causales, quizá no conozcan de los medios electrónicos. Nos acercaremos a ellos para explicarles; pero si fuera una omisión intencional, entonces seguramente sí podrían llevarse alguna sanción", reiteró Santoyo Domínguez.Expuso que están ofreciéndoles la capacitación de manera directa, virtual, telefónica a quienes tienen dudas sobre cómo cumplir esta obligación legal.Adicionalmente, mencionó que es difícil saber el número total de burócratas que estarían obligados a presentar estos documentos porque constantemente hay altas y bajas en la nómina de las dependencias y entidades.