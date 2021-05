Comisión de Búsqueda en Veracruz calla ante fuerte recorte a presupuesto

Justificando el proceso electoral que se desarrolla, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se ha negado a aclarar qué ocurrirá con el recorte superior al 45 por ciento en el subsidio federal para la búsqueda de desaparecidos en Veracruz.



Personal bajo el mando de la encargada de despacho de la Comisión, Brenda Cerón Chagoya, afirmó que debido a las campañas electorales no puede dar declaraciones.



En medio de las protestas de este 10 de mayo, donde decenas de madres veracruzanas se han inconformado con las políticas propias de la administración federal y estatal, así como por los recortes, no hay respuestas para los familiares de desaparecidos.



La vocera del Colectivo Por La Paz Xalapa, Sara González, quien busca a su hijo Ivanhoe Mass González, afirmó que en pleno proceso electoral están dispuestos a dar su voto a quien les garantice resultados en la búsqueda de sus seres queridos.



"Voto por el que me entregue (a mi hijo), me vale un gorro que vuelva a ganar el PRI, el PAN, a mí eso me importa un comino, estamos de la patada. Doy mi voto por mi hijo y aparte estamos en un momento difícil con la Fiscalía porque la señora (Verónica Hernández) no se digna a recibirnos", expresó.



Cabe recordar que a principios de abril, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, confirmó que Veracruz sufriría un recorte del 45 por ciento en el subsidio federal para búsquedas de personas desaparecidas, tanto en vida como en fosas clandestinas.



El porcentaje equivale a 15 millones 125 mil 492 pesos menos de los 33 millones 310 mil 492.77 pesos recibidos en 2020. Es decir, este año llegarán apenas 18 millones 185 mil pesos para las acciones que incluyen la materia forense.



El dinero es insuficiente si se toma en cuenta que la entidad es la segunda con más búsquedas en todo el país, con 212 jornadas de búsqueda, sólo superada por Guerrero con 289.



Contrasta igualmente con el incremento en el presupuesto general de la Comisión Nacional, superior en más de 10 millones de pesos contra el devengado en 2020.



Al respecto, Fabiola Pensado, integrante del Colectivo María Herrera de Xalapa, dijo que hasta ahora, las autoridades de Veracruz no han siquiera informado a los familiares acerca de los recortes al subsidio para búsqueda, menos para dar información acerca de qué se ha hecho con el dinero que llega a la comisión, a qué se destina, quién y cómo lo gastan y demás consideraciones.





“Antes estábamos teniendo reuniones con el Gobernador por ejemplo y bueno, pues ahora ya no. También esto tiene mucho que ver, yo creo que ahorita no quieren ni siquiera decirnos -lo referente a los recortes”.



“Nosotros estamos viendo que haya una oportunidad para que nos informen pero sí es un hecho que habrá recorte y es un recorte super importante”, lamenta.



La lectura de los colectivos al respecto es la de “querer frenar” los trabajos de búsqueda, que de por sí ya se habían visto impactados por la pandemia derivada del Coronavirus.



“Siempre ha sido ese un problema: haya o no haya presupuesto, siempre nos han puesto trabas; siempre es lo mismo, que no hay material o personal, que no hay la suficiente herramienta” se queja.



Fabiola Pensado le recordó al Gobernador García que al inicio de su administración, la primera de las acciones de gobierno fue declarar la emergencia humanitaria por desapariciones en Veracruz; hacia el tercer año de su mandato, el exacadémico dejó a la deriva a los desaparecidos y sus familiares.



“Estaba diciendo que Veracruz está en crisis por desapariciones pero sólo se quedó en papel, porque si se recorta el dinero para las búsquedas entonces seguirá sin cumplirse la búsqueda y seguiremos los familiares padeciendo y solucionando muchas cosas”.



La activista dijo que no es lo peor. La falta de transparencia e irregularidades en el manejo de los dineros en la Comisión va más allá, pues señaló que del propio ente se ha culpado a la Secretaría de Gobierno de no facilitar siquiera los recursos para los empleados.



“Dicen que como los que le dan el dinero son de la Secretaría de Gobierno, entonces incluso nos han dicho ‘nosotros también tenemos problemas, para viáticos no nos llega el recurso pronto, es una serie de trámites’, entonces mucho menos nos dan a nosotros cuenta de dónde se gastó el recurso”, acusó.



“Esa es la salida de ellos mismos, de los trabajadores. Incluso se han quejado, eso no nos han puesto de pretexto, entonces a uno, menos”.