Comisión de Víctimas se niega a registrar a familia del exduartista Nemi Dib

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Victimas de Veracruz (CEEAIV) negó inscribir a la familia del exsecretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, dentro del registro de víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) en diciembre de 2017.Lo anterior a pesar de lo dictado por la Recomendación 23/2021 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la cual constató las violaciones a los derechos de Nemi Dib durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.De acuerdo con la Recomendación 23, el 23 de diciembre de 2017 elementos de la Policía Ministerial encañonaron al hijo de Juan Antonio Nemi cuando conducía al lado de su padre por una carretera de Atlixco, Puebla.En ese momento, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, al servicio de Jaime Téllez Marie y de la Fiscalía del Estado, a cargo de Jorge Winckler Ortiz, vulneraron los derechos tanto de Juan Antonio Nemi Dib como de sus dos hijas, hijo y su esposa.Y aunque la Recomendación 23/2021 causó estado desde mayo de 2021, la Comisión de Víctimas negó a la familia de Nemi Dib concederles la calidad de víctimas indirectas de violaciones a derechos humanos.Por lo anterior, desde el 12 de abril de 2022 los cuatro afectados promovieron el amparo 378/2022 ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz contra la omisión de la CEEAIV.Y es que la Comisión de Víctimas argumentó que la Recomendación 23/2021 no le dio a la familia de Nemi Dib el tratamiento de víctimas indirectas y por consiguiente, carecían del derecho a una compensación.Tras dos meses de análisis, el juez 18º José Ezequiel Santos Álvarez concedió el pasado 22 de junio a la familia de Nemi Dib el amparo y protección de la justicia contra la negativa de la Comisión e instruyó que esta misma valore la inscripción del registro y la reparación del daño a las quejosas y el quejoso.Esto es, que la CEEAIV anule el oficio donde les niega la inscripción al registro y emita una nueva resolución, siempre y cuando ésta se encuentre debidamente fundamentada y motivada.En su sentencia, el juez José Ezequiel Santos advirtió que al negar dicho derecho, la propia Comisión revictimizó a la familia de Nemi Dib y que el reconocimiento de la calidad de víctima lo puede conceder cualquier autoridad, no sólo la Comisión Estatal de Derechos Humanos, e incluso la CEEAIV cuenta con la facultad de determinar si una persona es víctima o no.