Comisión para Protección de Periodistas admite estar limitada, sin “contundencia”

Alrededor del 40 por ciento de las agresiones a periodistas de Veracruz son cometidas por funcionarios públicos, señaló el presidente de la Comisión Estatal para la Protección a Periodistas, Silverio Quevedo, principalmente de índole municipal.Indicó que además del Alcalde de Zaragoza, quien impidió con la fuerza pública que un reportero ingresara al Palacio Municipal, también se documentaron dos incidentes más en Poza Rica y en Chiconamel.“Tenemos de acuerdo con un diagnóstico que se realizó, aproximadamente 4 de cada 10 casos de agresores son de servidores públicos, son de alguna manera bloquear el trabajo del compañero que es violentar la libertad de expresión, hemos recurrido a los Alcaldes para que ejerzan, son exhortos lo que nosotros realizamos”.Resaltó que en estos casos sólo se han hecho exhortos a las autoridades municipales a que respeten la libertad de expresión, debido a que la CEAPP no cuenta con las armas legales para aplicar sanciones.El titular de la Comisión reconoció que no pueden actuar de forma más contundente porque están limitados en sus atribuciones para con los servidores públicos, por ello, la solicitud de modificar el marco legal.“Como comisión quisiéramos actuar de manera más ejecutiva, de una manera de realizar acciones que nos permitan ser más contundentes pero el problema es que el marco legal no nos lo permite, es decir, necesitaríamos modificar la legislación (…) para que la Comisión tenga dientes para poder actuar más, para llamar a cuentas a estos funcionarios y aplicar sanciones”, señaló.En tanto, realizan capacitación a personal de Ayuntamientos para evitar que incurran en algún tipo de agresión a periodistas.