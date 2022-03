Comisionado acusa de anomalías a Secretaria Técnica del Sistema Anticorrupción

Con la llegada de Adriana Paola Linares Capitanachi como secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), lejos de mejorar las condiciones de ese organismo se han complicado.José Jorge Eufracio, comisionado ciudadano del CPC del SEA, acusó que, desde el 23 de diciembre del año pasado, día en que Linares Capitanachi asumió el cargo, la relación de trabajo y desempeño profesional “se ha tornado lenta pero progresivamente insostenible”.Puntualizó que pretende erigirse como gran juez cuando no posee la calidad necesaria para hacerlo.Señaló a la nueva Secretaria Técnica de emprender acciones y de asumir actitudes tendientes a limitar las atribuciones que por Ley corresponden al CPC; incluso, a forzar trabajos y exigir resultados inalcanzables en un corto plazo, lo que se traduce en hostigamiento laboral.Agregó que se manipula y se maneja a su antojo el Contrato de Prestación de Servicios, por lo que dijo que es necesario revisar la política de contrataciones y los despidos que se han dado, a fin de que se lleven a cabo dentro del marco jurídico.Asimismo, expuso que desde septiembre del año pasado fue suspendido el pago de los honorarios para los comisionados ciudadanos y hasta el momento no se ha reactivado.En su caso, dijo que percibe una percepción bruta de 24 mil pesos y con los descuentos correspondientes de los impuestos, queda una percepción neta de aproximadamente 18 mil pesos.“No es la primera vez, ha sucedido en varias ocasiones, que pasan los meses y nos retienen el pago”.Así también, cuestionó la forma en la que llegó Adriana Paola Linares Capitanachi, toda vez que no cumplió con los requisitos de elegibilidad para sustituir a Carlos Quiroz Sánchez.Cabe recordar que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción señala que para ocupar la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del CPC del SEA se requiere no haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación.Y no haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político durante los cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria.Linares Capitanachi fue diputada local de MORENA y presidenta de la Mesa Directiva de la 65 Legislatura de Veracruz, que apenas el 4 de noviembre de 2021 concluyó el periodo constitucional.Sin embargo, por obvia resolución, la mayoría morenista de la actual 66 Legislatura le dispensó ambos requisitos para que estuviera en posibilidad de participar en el proceso de selección y fuera designada Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del CPC del SEA Veracruz.Al respecto, aseveró que contrario a la designación de la Secretaria Técnica, los comisionados ciudadanos son elegidos mediante un riguroso proceso de selección.Asimismo, expuso que en su caso particular se le ha limitado en sus funciones de comisionado y ahora lo señalan de incumplimiento; además, lo pretenden involucrar en un presunto daño patrimonial, cuando como integrante del CPC del SEA no maneja los recursos del organismo.Por esa razón, solicitó la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez ante los actos de profunda injusticia que se viven al interior del CPC del SEA Veracruz.