Comité de la ONU se llevó evidencia de “la tragedia humanitaria” en Veracruz: Solecito

Tras la reunión de colectivos con el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas en el puerto de Veracruz, familiares de personas desaparecidas confían en que la ONU emita una recomendación a las autoridades mexicanas para que se reactiven los trabajos para la localización de víctimas.La directora del Colectivo Solecito de Veracruz, Lucía Díaz Genao, señaló que se logró exponer con pruebas la situación de las desapariciones en Veracruz y de la falta de fiscalías que realicen el trabajo.“Se consiguieron los objetivos que teníamos, de poner ante ellos la situación de Veracruz de las desapariciones y toda la tragedia humanitaria que se está viviendo. Se consiguió darle una buena cantidad de información con bastante evidencia para que se vaya conociendo todo esto y que de ahí ellos vayan sacando conclusiones y de ahí hacer recomendación para el Estado mexicano”.Ante los representantes de la ONU se expuso el escenario real que viven los familiares al buscar a sus desaparecidos, además de la falta de investigación, identificación de restos humanos e impunidad.Resaltó que tan sólo de las fosas clandestinas de Arbolillo en Alvarado hay 65 restos humanos que no han sido identificados.En el caso del Colectivo Solecito, tienen 300 casos y ninguno ha llegado a proceso judicial.“Son quejas de la situación que estamos viviendo, no hay investigación, no hay trabajo forense, muy lento de los hallazgos de arbolillo que son 65, no se ha identificado ni uno en lo que va del año y temas muy recurrentes en nuestro andar que necesitan solución, impunidad absoluta que hace que continúen las desapariciones”.Confían que tras la reunión con el organismo internacional se den resultados incluso antes de que la ONU emita las recomendaciones, “la esperanza la tenemos y sabemos que esto puede traer cambios, incluso antes de que emitan una recomendación, que el Estado entienda que tiene que activarse y hacer cosas y que se busquen a los desaparecidos, creemos que sí se puede, no tienen que esperar a la recomendación”.El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas continúa las reuniones en México con representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda y Derechos Humanos.