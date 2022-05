Comité del Mercado Jáuregui acosa y hostiga a locataria, en Xalapa

Estimado Director de alcalorpolítico.com:Pido su apoyo para publicar la situación que estoy viviendo en mi lugar de trabajo y fuente de ingresos, situación que me afecta en todos los sentidos y que he buscado apoyo sin recibirlo.Yo soy Olga M., comerciante y locataria en el Mercado Jáuregui, quiero exponer que los integrantes del Comité de Locatarios en la planta alta me hostigan y afectan mi trabajo, pues desde que mostré inconformidad ante la arbitrariedad de sus multas, me prohíben hasta el acceso al sanitario, situación que es agravante debido a una condición médica que me obliga a hacer uso regular del mismo.No me dejan ni ir al baño. Me prohíben todo. La señora Dolores tiene intereses personales de afectarme y como es del Comité se ponen de acuerdo para no dejarme hacer mi trabajo.He intentado hablar con los miembros de la Colectiva pero “hacen lujo del desdén” y no quieren cambiar su comportamiento. Y es que tras quejarme por la cantidad de sanciones económicas que recibo por “cualquier cosa”, Dolores M., Angélica C., Nicolás C. y Florentino C. me han impedido hasta el libre tránsito en el mercado.Ya llevé mi caso al Ayuntamiento, donde el alcalde Ricardo Ahued amablemente pidió al funcionario responsable me atendiera. Sin embargo, el director de Desarrollo Económico, Alberto Romero Gutiérrez, me ha negado una solución argumentando que nunca tiene tiempo, que su agenda está muy apretada y no puede ayudarme. Siempre pone excusas para no cumplir su trabajo como funcionario público, a pesar de haber recibido la orden de atenderme del mismo Alcalde.Lamento que el Comité de Locatarios haya decidido hacerme un “linchamiento público” que empeoró las cosas, no tienen sensibilidad, cuando me quejé de tantas multas pues la pandemia dejó muy mala situación económica todos me lincharon públicamente. El señor Florentino es especialmente grosero, misógino.No todos los locatarios están de acuerdo con las acciones de hostigamiento que realiza este comité y me muestran apoyo. Sin embargo, son amenazados con acciones en su contra por manifestarlo.Me encuentro desesperada, por lo que nuevamente solicito que intervenga el alcalde, Ricardo Ahued Bardahuil, para que el titular de Desarrollo Económico deje de hacer caso omiso y realice sus funciones, pues al no hacer nada muestra que tiene complicidad con los intereses del Comité para abusar de mí.