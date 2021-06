Como diputado, Jaime de la Garza abrirá 5 casas de gestión en su distrito

Luego de casi 30 días de recorrer los municipios de Alvarado, Ignacio de la Llave, Acula, Tlalixcoyan y Boca del Río que conforman el Distrito XVI, el panista Jaime de la Garza, candidato de la alianza “Veracruz Va”, aseguró contar con las mejores propuestas para ser diputado en la próxima Legislatura veracruzana, las cuales se agrupan en seis ejes: comunidad, economía, seguridad- justicia, medio ambiente, educación y salud.



Exhortó por ello a los ciudadanos de su distrito a votar por él este domingo 6 de junio y ejercer así este derecho de elegir a quienes los representarán.



Hizo un llamado a emitir sus votos por los candidatos de Acción Nacional, ya que se necesita tener un contrapeso real, tanto en el Congreso local como federal, para que las iniciativas se concreten y los fondos y programas que fueron eliminados regresen a la población.



"Son las elecciones más importantes en la historia de México, de Veracruz y de la conurbación. Si queremos que el país siga hacia abajo y el estado no progrese y no crezca no salgan a votar, pero si queremos que México salga adelante y Veracruz renazca con mayor empleo y seguridad necesitamos tener un contrapeso real en el Congreso del Estado y el federal”, explicó.



Jaime De la Garza, candidato a la diputación local del Distrito XVI, dijo que es una cara nueva, pero no un candidato improvisado, ya que cuenta con la experiencia y preparación para poder legislar por el bien de los veracruzanos y juntos poder mejorar el camino de Veracruz.



"Somos los más preparados, tenemos las mejores propuestas, viables y que podemos lograr si tenemos un contrapeso en el Congreso del Estado. Estamos seguros que podemos mejorar el camino de Veracruz".



Convencido de que un legislador debe mantener la cercanía con la gente, con sus representados, Jaime de la Garza adelantó a la ciudadanía de los municipios de Boca del Río, Acula, Alvarado, Ignacio de la Llave y Tlalixcoyan que como diputado en funciones instalará 5 casas de gestión con consultas médicas y medicinas del cuadro básico, así como asesorías jurídicas y psicológicas, donde se atenderá a todos por igual.



La cercanía con la gente, dijo, permitirá que las políticas públicas de los siguientes tres años se generen entre la sociedad civil, la iniciativa privada y la parte gubernamental.