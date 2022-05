Como la Eléctrica, caerá Reforma Electoral: Pepe Yunes

El diputado federal por el PRI, José Yunes Zorrilla, afirmó que el mismo bloque opositor que se opuso a la propuesta de Reforma Eléctrica del Gobierno de la llamada Cuarta Transformación será el que imposibilite la iniciativa de Reforma Electoral.Advirtió que el nuevo proyecto enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tien el fin de “desmantelar” al actual árbitro electoral.“Vemos una Reforma Electoral particularmente inviable porque creemos que, en medio de muchos otros temas, todos atendibles, todos dignos de reflexión; el propósito es uno y es desmantelar el Instituto Nacional Electoral (INE) tal y como está funcionando actualmente (…), eso es lo que tendremos que evitar”, declaró en entrevistaAñadió que una reforma en la materia se puede reflexionar y de analizar, sin embargo, el PRI considera que la reforma tendría como fin principal desarticular al INE.“Sí hay bloque (opositor); se nota que hay aspectos de centralización, control, que evidentemente generan un retroceso real en la práctica democrática”, refirió Yunes Zorrilla.Respecto a la reforma eléctrica dijo que no daba la oportunidad de hacer cambios o adecuaciones, sin embargo, opinó que hay puntos en la reforma electoral que son dignos de análisis.“Mi posición fue contundente y clara desde octubre porque la intención de la Reforma Eléctrica era consolidar un monopolio público vertical en perjuicio de un esquema de competencia de mercado.“Ahí no había mucho qué pensarle, aquí (con la reforma electoral) posiblemente hay bastantes temas que pueden considerarse en función de lo que ni siquiera envió y que hay que atender”, mencionó el legislador federal por el Distrito 9 de Coatepec.Hay que señalar que la iniciativa de López Obrador plantea el Instituto Nacional Electoral se convierta en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas; disminuir de 11 a 7 consejeros electorales, eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias y modificar la integración del Congreso eliminando a los diputados de mayoría relativa y plurinominales.El proyecto legislativo dejaría en el Congreso a diputados de representación proporcional según 32 listas, una por entidad, y no de las cinco circunscripciones presentes hasta ahora.Además, se propone el voto electrónico y cambiar a las actuales autoridades electorales, tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los cuales pasarían a ser el Instituto de Elecciones y Consultas, así como otra sala da la Corte, respectivamente, con integrantes designados por elección popular a propuesta de los tres poderes de la Unión.