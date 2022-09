Como lo advirtieron Abogados de Orizaba, se saturó Juzgado que mudaron a Nogales

Ante la saturación que presenta el Juzgado Sexto de Primera Instancia, el Juzgado Cuarto de Primera instancia desaparecerá en la materia civil y se convertirá en familiar para desahogar la carga de trabajo, de acuerdo con la decisión tomada por del Consejo de la Judicatura.Esa saturación había sido advertida por los abogados de la zona, que en su momento hicieron ver que el Juzgado Sexto, que fue trasladado a Nogales, no se daría abasto, como efectivamente ocurrió, comentó el licenciado Edgar Herrera Cerón.Señaló que ha habido una serie de desatinos en las decisiones que se han tomado desde el Tribunal Superior de Justicia del estado y los cuales en su momento han sido objeto de críticas por los abogados de la zona, sin que se les tome en cuenta.Además, Herrera Cerón confirmó que en el Juzgado Cuarto no hay luz desde el pasado lunes porque no se pagó.Cabe destacar que en la Gaceta Oficial del Estado se informó que:"Con relación al Juzgado Cuarto de Primera Instancia especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, el turno deberá distribuirse de manera alternada con el Juzgado Sexto de Primera Instancia especializado en Materia Familiar ya existente en dicho Distrito Judicial, y por cuánto hace a la documentación y asuntos que tengan actualmente en trámite, deberán continuar con el mismo hasta su conclusión".Entre los abogados de la zona se menciona qué está medida se tomó porque el Juzgado Sexto que se encuentra en Nogales está saturado por la carga de trabajo.Con esta decisión, el Juzgado Segundo se quedaría únicamente para atender la materia civil.Cabe mencionar que en días pasados estuvo la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el Juzgado Sexto en Nogales, en donde fue abordada por integrantes del Colegio de Abogados de Orizaba que le pidieron nombrar otro notificador porque uno que labora es insuficiente.