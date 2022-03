Como lo anunció, impugna Fiscalía amparo a colaborador de Monreal

La Fiscalía General del Estado ya impugnó el amparo concedido al ex secretario técnico del Senado de la República, José Manuel “N”, con el que un Juez federal determinó que el político y académico veracruzano debe quedar en libertad.El recurso de queja fue planteado por el Fiscal Octavo adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, en su carácter de tercero interesado.El organismo autónomo procedió ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal este martes 15 de marzo, instancia que aceptará o rechazará la impugnación.Cabe recordar que luego de que la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, cuestionó el actuar del juez federal decimoséptimo de distrito, Jesús Arturo Cuéllar Díaz, para dar su protección a José Manuel “N”, distintos políticos se posicionaron al respecto.El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, pidió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz no interponer ningún recurso de revisión para impugnar el amparo, para que José Manuel “N” sea puesto en libertad y abandone el penal de Pacho Viejo.En la opinión del perredista, la Fiscalía General y el Poder Judicial de Veracruz no se apegaron a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales, según consta en las más de 300 fojas del expediente que ampara al político y académico veracruzano.Igualmente, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, dio un posicionamiento señalando que la única víctima en el caso es el excandidato a la alcaldía de Cazones de Herrera, Remigio “René” Tovar, criticando al juez y calificando como lamentable “que la mano negra del influyentismo pervierta un proceso judicial”.Al respecto el senador, Ricardo Monreal Ávila, criticó la postura del Gobernador, afirmando que no es su facultad y no es parte de este proceso penal.Igualmente, este miércoles el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en este caso el Estado debe apegarse a Derecho: “Pues es un asunto del estado y ellos van a resolver, y ojalá y sea con apego a la Ley, es lo que puedo decir”.José Manuel “N” igualmente promovió un amparo en revisión, en el que se advierte que la actuaria del juzgado no había podido entregar en dos ocasiones el oficio 7861/2022 dirigido a la Fiscal Cuarta adscrita a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, encargada del caso.“Toda vez que al haberse constituido en dos ocasiones, le han indicado que dicha Fiscal se encuentra de comisión, sin darle información certera de su reincorporación”, señala la síntesis publicada este 15 de marzo.Ante tal situación y derivado de la importancia de la concesión del amparo, el juez federal ordenó que quien será notificada de las actuaciones en el caso será, por ende, Verónica Hernández Giadáns, en su carácter de superior jerárquico, para que sea ella la que reenvíe el oficio a donde sea que se encuentre su empleada.Respecto a la queja de la Fiscalía, el juez decimoséptimo de distrito indicó que las partes se encuentran debidamente notificadas del medio de impugnación interpuesto, por lo que remitió vía física el oficio de expresión de agravios, así como copia certificada del amparo otorgado.Ello incluye los registros audiovisuales relativos a la audiencia inicial celebrada en el proceso penal, por los que determinó que las pruebas circunstanciales presentadas por la Fiscalía General fueron insuficientes para vincularlo a proceso por su probable participación en el homicidio de “René” Tovar para designar al candidato suplente que asumiría el cargo al ganar la elección.Cuéllar Díaz concluyó que no hay un documento o algún otro medio de convicción que acredite quiénes fueron los integrantes de la reunión que deliberaron y llegaron a la determinación de elegir al suplente, lo que no permite inferir que José Manuel “N” de forma unilateral tomó la decisión, “porque tal aseveración constituiría una suposición.”De acuerdo con el Juez federal, la Fiscalía basa su teoría del caso a partir de inferencias lógicas de la información deducida de los datos de prueba, y en particular, once de ellos.“Sin embargo, si bien en el acto reclamado se expresó que dicha participación se acreditaba con sustento en la prueba circunstancial; lo cierto es que no se advierten satisfechos los requisitos para tener por constituida dicha prueba.”