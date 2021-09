Como pueden, padres de familia buscan concluir plantel en comunidad de Coatepec

Padres de familia del Telebachillerato “Colonia Cuauhtémoc” en Coatepec, lamentaron que ninguna autoridad los apoye para finalizar la construcción del plantel.



Y es que la Secretaría de Educación les dio un plazo de 6 meses para terminar la escuela, pues de lo contrario les retirarán la clave escolar y los 27 alumnos que actualmente asisten tendrán que trasladarse hasta la cabecera municipal.



Al respecto, la presidenta del Comité de Padres de Familia, Guadalupe Ceballos, indicó que entre todos los padres y madres realizan distintas actividades, además de faenas, para recaudar el dinero y poder finalizar la construcción.



“Todos estamos apoyando, ponemos puestos de antojitos, hacemos faenas y lo que podemos. Hay 27 alumnos registrados. Nos dijeron que el Supervisor vino hace 15 días y que si esto no se saca en 6 meses se van a llevar la clave a Coatepec. Esto que ya se hizo, ahí se va a quedar”, comentó.



Señaló que a pesar de que han solicitado apoyo por parte del Gobierno municipal no han recibido nada.



“Hemos metido oficios, en Xico nos apoyaron con block pero en Coatepec nada hemos recibido”, acotó.



Por su parte, la tesorera Brenda Isabel López, informó que desde hace cuatro años se logró conseguir la clave para este telebachillerato y a éste asisten alumnos de comunidades lejanas como Cinco Palos, Herradura, Capulines y El Zapotal.



“No nos apoya la SEV. Por eso ponemos también un mecate para pedir ayuda de la gente, los padres trabajamos porque no hay apoyo del municipio. Son los que podrían ayudarnos. Nos dieron de aquí a enero para construir porque se quieren llevar la clave a otro lugar”, dijo.



Agregó que para poder terminar el edificio escolar requieren de 100 mil pesos. Sin embargo, aunque hacen lo que pueden para conseguir el monto, destacó que la mayoría de familias son de escasos recursos.



“Cien mil pesos necesitamos recaudar y es difícil la situación que vive la comunidad, somos humildes, si se llevan la clave nos va costar mandarlos hasta Coatepec, por eso pedimos que nos apoyen”, concluyó.