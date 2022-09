Como siempre, se aclararán anomalías en Cuenta Pública: SEFIPLAN

El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, afirmó que a pesar de las observaciones de presunto daño patrimonial por parte de entes públicos estatales en 2021, confía en que dicho tema se pueda solventar durante los próximos meses.Al respecto, rechazó que exista preocupación respecto a este tema pues en ejercicios anteriores han logrado aclarar el manejo de los recursos públicos que fueron considerados como presunto daño patrimonial.“Estamos esperando que, en las etapas de solventación esto sea resuelto, como se ha venido solventando desde 2018, 2019 y 2020. Este año no va a ser la excepción”, subrayó el funcionario estatal.Cabe recordar que la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, confirmó un presunto daño patrimonial en por 3 mil 299 millones 356 mil 229.83 pesos en la fiscalización a las cuentas públicas del año pasado.De acuerdo con la fiscalizadora, de ese monto en 34 entes estatales se presume daño patrimonial por 189 millones 899 mil 820.84 pesos.Sin embargo, reiteró que no existe preocupación respecto a un posible desvío de recursos debido a que se trabaja con transparencia.“Se ha venido trabajando, siguiendo la instrucción del Gobernador del Estado de seguir el tema de la transparencia, honestidad y eficiencia (…), hasta hoy no hemos tenido problemas en ese sentido”, mencionó.