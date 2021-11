Como superhéroe, médico de Orizaba lucha contra el cáncer infantil

Uno de los pocos oncólogos pediatras que existen en el país está en Orizaba. Todos los días atiende a sus pacientes en el Hospital General Regional del IMSS y para hacer su vida un poco más agradable en este proceso difícil busca a veces convertirse en superhéroe o en algún otro personaje de los predilectos por los niños.El médico Víctor Hugo Cabrera García se ha destacado por su forma especial de tratar a sus pacientes. No sólo les otorga el servicio médico sino también el apoyo emocional.“Para mí es difícil no vincularme con mis niños, ya que trato con ellos, semanas, meses e incluso años, me vuelvo su confidente, su amigo y los veo día a día desarrollarse. Día a día busco darles a los niños una infancia lo más normal posible. De alguna forma los niños no dejan de ser niños, y yo estoy aquí para ayudarlos, es mi sentido de vocación, de buscar que estén lo más confortables posible’’.Acompañado del trabajo médico que realiza, también busca darles a sus pacientes momentos de diversión, toda vez que en algunas ocasiones llega caracterizado de diversos personajes."Me gusta disfrazarme y hacer que mis niños olviden por un momento la situación que están pasando, estaré para ellos cuando me necesiten’’.Por esa forma de ser, es que el galeno es muy querido por sus pacientes. Y es que los mismos padres de estos infantes han destacado que cuando sus hijos la está pasando mal, les da las herramientas necesarias para que su lucha no sea en vano."El trabajo del doctor Víctor Hugo ha quedado grabado en los corazones de compañeros y pacientes, quienes reconocen la gran labor de su día a día", externaron pacientes, paterfamilias y compañeros de trabajo.