Comparsa acusa discriminación a comité del carnaval Veracruz 2022

El director artístico de la comparsa "Boca Latino: Sangre Nueva", Germán Ramón Fernández, acusó al Comité del Carnaval de Veracruz 2022 de incurrir en discriminación tras rechazar la participación de un joven con capacidades diferentes en la agrupación, argumentando que daba mal aspecto.Además, aseguró que le pidieron no incluir mujeres con sobrepeso porque también daban mala imagen a las comparsas.A través de redes sociales, se exhibió el caso y generó indignación entre los habitantes de la colonia Carranza, de donde es originaria dicha comparsa."Ellos se excusan en que son órdenes de la presidenta de la Asociación de Comparsas, Susana Flores que Pérez Fraga, de no estar permitiendo la participación de mujeres gordas porque son un mal ejemplo para el carnaval y que aparte yo jalaba a este muchachito, Hugo, que es como un hijo y da mal aspecto al carnaval", acusó.Por ello, este año, la comparsa "Boca Latino: Sangre Nueva" no participó en el carnaval tras 44 años de trayectoria, debido a que el Comité condicionó la selección de integrantes."Venia presionando eso de que dan mal aspecto las mujeres gordas y también por Huguito, que es una persona muy alegre. El muchacho revive y se pone contento en la temporada de carnaval. La situación me da mucha tristeza.Germán afirma que la comparsa, de la que es director desde el 2006, ha ganado premios en los encuentros que hacen cada año en el carnaval. Por lo que lamentó que a pesar de que el Comité del Carnaval promueva la inclusión, la realidad es que no lo hace para con las personas de capacidades diferentes."Me he llevado varios premios, tercer lugar del encuentro de comparsas. Desde el primer año tuve como 120 jóvenes, íbamos muy bien, pero desgraciadamente llegó el licenciado Pérez Fraga y han surgido muchos problemas, este año no participé porque me dijeron que Pérez Fraga estaba muy renuente".Finalmente, insistió en que el Carnaval de Veracruz ya no es como antes porque se ha convertido meramente en un negocio.