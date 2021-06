Cómputos de Santiago Tuxtla, Filomeno Mata y Tlacolulan serán en Xalapa: OPLE

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) atrajo los cómputos de las elecciones correspondientes a los municipios de Santiago Tuxtla, Filomeno Mata y Tlacolulan por los hechos violentos que han ocurrido en las últimas horas, al ser vandalizadas las sedes de sus Consejos Municipales, quemados varios paquetes electorales y ejercida presión y violencia contra sus integrantes.



Con la decisión del pleno, dicha documentación electoral será traslada a Xalapa, donde a partir de este miércoles se llevarán a cabo las sesiones de las que saldrán oficialmente los nombres de las próximas autoridades de aquellas demarcaciones.



Estos cómputos se unen a los de Nogales, Coxquihui, Cazones de Herrera y Villa Aldama, que desde la madrugada de ayer lunes se decidió igualmente hacerlos en la sede central del OPLE.



En sesión extraordinaria urgente, el consejero presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, reiteró que ante la falta de condiciones en Santiago Tuxtla, era necesario que la paquetería se movilizara a la capital.



“El Consejo Municipal, sus instalaciones y bodega fueron vandalizadas y fueron sustraídos paquetes electorales allá en el municipio de Santiago Tuxtla, por esta circunstancia están impedidos ese consejo municipal para llevar a cabo este cómputo. Este Consejo General tiene la obligación de salvaguardar el voto ciudadano, salvaguardar la voluntad del ciudadano que fue a la urna”, expuso.



Al igual que sus homólogos Mabel Aseret Hernández Meneses y Roberto López Pérez, indicó que “no es el único caso, hay situaciones difíciles en varios municipios (…) en varios hay mucha gente afuera de los consejos haciendo presión y por eso hemos solicitado Atentamente las autoridades de las fuerzas públicas federales y estatales para que resguarden los consejos municipales al partir de ya para evitar hechos lamentables como el de Santiago Tuxtla”.



Aseret Hernández dijo que era imprescindibles que el cómputo de Filomeno Mata se llevara a cabo en Xalapa, algo que fue secundado por Alejandro Bonilla quien sostuvo que conforme a los videos, los vándalos destruyeron todo el mobiliario de ese Consejo Municipal. “No hay condiciones y no tenemos nada qué esperar”, apuntó.



Más adelante la consejera expuso que en El Higo, cerca de cien personas estaban rodeando el Consejo Municipal, lo que provocó que su secretario Ejecutivo renunciara, atrasando las labores de certificación de las copias de las actas de escrutinio y cómputo.



Alejandro Bonilla Bonilla reveló también que ya se presentaron las denuncias penales correspondientes por seis casos en los que se vandalizaron, robaron y quemaron paquetes electorales de los comicios de Ayuntamientos. “Ahora estos delitos electorales son graves, tengan mucho cuidado porque en la persecución de los delitos mucha gente puede salir mal con este tema”, advirtió.



El consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón añadió que en el caso de Tlacolulan, los integrantes del Consejo Municipal “se hicieron a un lado” por las presiones y miedo que tienen ante las amenazas recibidas, esperando que el Consejo General atrajera el cómputo.



En la determinación del Consejo General se estableció que se certificarán las actas de escrutinio y cómputo que se utilizaron para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), correspondientes a Santiago Tuxtla.



Según los resultados preliminares, con el 92.4 % de las actas computadas de esa elección, Brianda Cristal Hernández Topete, de la coalición PAN-PRI-PRD llevaría la delantera con el 30.52 % de los votos (8 mil 89), mientras que Ubaldo Aguilera Cancino, de MORENA-PT-PVEM, tendría el 27.16 % de la votación (7 mil 198).



En Filomeno Mata, con el 100 % de las actas contabilizadas en el PREP, Miguel Jerónimo Vega obtendría la victoria con el 29.93 % de la votación, seguido por el contendiente priista, Josué García Andrés con el 26.48 % y Guadalupe Santiago Ventura, abanderada del PAN, con 25.78 %.



En Tlacolulan, con el 92.85 % de las actas contabilizadas, Raúl Velasco Henández, de Redes Sociales Progresistas (RSP), sería el virtual triunfador con el 48.02 % de los votos; seguido por Abel Hernández Hernández de Unidad Ciudadana, con el 34.50 % de los sufragios.



Avalan partidos atracción de cómputos



Durante la discusión del proyecto, el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ante el referido Consejo Municipal, Gerardo Rafael Ramos Maldonado, agradeció que el pleno tomara esta decisión, ya que acusó que una de las representantes partidistas en esa zona ya había amenazado con generar hechos violentos, si no ganaba su candidato.



El representante panista, Alejandro Salas Martínez, dijo que no puede permitir que estos hechos violentos sean la “normalidad democrática” de Veracruz, y que una persona que no sabe perder “llegue e incite a un grupo de personas para que quemen paquetes electorales”.



En el mismo sentido se pronunció el priista, Zeferino Tejeda Uscanga, quien además agregó que si bien su partido y los que conformaron la alianza opositora fueron los más perjudicados con los resultados, evitaron hechos de confrontación y acudirán ante las instancias correspondientes para impugnar los triunfos.



Carlos Daniel Bueno Montaño, del Partido Verde, dijo que es importante que se respete la voluntad ciudadana, por lo que se debe evitar cualquier hecho violento que se pueda evitar.



Osvaldo Villalobos Mendoza, de Todos por Veracruz, acotó que mañana miércoles, durante el desarrollo de las sesiones de cómputo distritales y municipales se debe prestar atención a todo el Estado, no nada más a las demarcaciones catalogadas como “focos rojos”, porque criticó que a pesar de que el domingo se denunciaron hechos de inseguridad, estos se dejaron crecer y se salieron de control.



David Agustín Jiménez Rojas, de MORENA, hizo un llamado a la civilidad para que los cómputos o recuentos de votos se puedan llevar a cabo en orden.