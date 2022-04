COMUDE Xalapa buscará inclusión de personas con discapacidad en el deporte

La presidenta del Comité Municipal del Deporte (COMUDE) de Xalapa, Sicay Hernández Arroyo, señaló que estos cuatro años que fungirá en este cargo, se abocará junto con los demás integrantes a fomentar la inclusión de personas con discapacidad en las diferentes disciplinas deportivas.Y es que mencionó que la mayoría de los espacios para la práctica de alguna actividad física no están acondicionados para este sector de la sociedad."No, la mayoría no los tienen (…) pero vamos a tratar de adaptar esas instalaciones para que las personas con discapacidad puedan estar en ellos", expresó en entrevista posterior a la toma de protesta de los cinco integrantes del COMUDE Xalapa.Negó que la inclusión de estas personas sea un tema pendiente, porque afirmó que en todos los programas que han tenido siempre han buscado incorporarlos."Pero queremos avanzar más, queremos aprender más de ellos, sobre todo en las instalaciones, poder adaptarlas a ellos, igual a la gente porque muchas veces también hay que darle la cultura a las personas para que puedan socializar con ellos y no excluirlos", puntualizó.Sobre las condiciones en que se encuentran las 120 instalaciones deportivas que hay en la ciudad, expresó que están en un 90 por ciento aptas para utilizarse, mismas que cuentan con módulos deportivos."Hay muchas que ya se están ocupando, empezando a reactivar todo después de la pandemia de COVID-19, estamos trabajando en eso, empezando ya con los programas que se venían trabajando anteriormente porque la ciudadanía lo pide".Detalló que los planes a corto plazo serán reactivar todos los programas que se tenían antes de la pandemia de COVID-19 y mejorar las condiciones de los espacios deportivos con que cuenta la Capital veracruzana."Tenemos dos programas que son gratuitos y donde abarcamos todos los programas como son basquetbol, voleibol, futbol, taekwondo, futbol, son programas para los niños en edades de 6 a 12 años y edades juveniles hasta 15 o 16 años", precisó Hernández Arroyo.La también basquetbolista y entrenadora de este deporte destacó que estos programas se llevarán a cabo en todas las colonias vulnerables de Xalapa, donde los pequeños no cuentan con los recursos económicos para pagar y acudir a clubes deportivos."Todo eso en horarios vespertinos y matutinos lo vamos a dar", comentó al tiempo que indicó que si bien ya se cuenta con un recurso para el mantenimiento de las instalaciones deportivas, desconocemos a cuánto asciende."Vamos a trabajar que todos esos recursos apoyen a todos esos programas, continuando que no se dejen y abrir más espacios, espacios los tenemos, sólo vamos a acondicionarlos más y yo espero que comiencen lo más pronto posible", expresó.