Comuneros causan destrozos en la Alcaldía de Omealca y golpean a policía

Luego de un presunto enfrentamiento entre hombres armados y Fuerza Civil, donde balearon camioneta de unos vecinos de Cruz Tetela, comuneros molestos causaron destrozos en el Palacio Municipal donde además golpearon a un policía que se encontraba de guardia.Ante el riesgo de que violencia se desbordara, comercios bajaron sus cortinas y habitantes se resguardaron y prácticamente las calles quedaron vacías.Todo empezó alrededor de las 10 de la mañana, cuando un grupo armado asaltó a una camioneta donde el conductor al oponerse fue asesinado y atropellado en la entrada a la carretera que comunica La Quebradora con Matatenatito.Ante eso, elementos de la Fuerza Civil, Guardia Nacional y municipal llevaron a cabo un operativo aéreo y terrestre, y fue en la comunidad de Cruz Tetela donde avistaron a una camioneta, supuestamente la involucrada en los hechos de sangre, a la cual empezaron a perseguir y la balearon.En estos hechos resultó herido de bala su conductor y una persona más golpeada.Los comuneros, al darse cuenta de ello, salieron a enfrentar a los policías y después se trasladaron en camionetas hacia el Palacio Municipal de Omealca, a donde llegaron armados con palos, machetes y armas.Ahí golpearon al policía de guardia y destrozaron lo que encontraron, desde el portón de la entrada, oficinas de la secretaría, presidencia municipal y mobiliario. Luego, así como llegaron se fueron.Los trabajadores municipales dijeron que afortunadamente como se encontraban en una de las oficinas del fondo no los vieron y no les hicieron nada.Según informes, en el Palacio solo estaba un policía de guardia, porque el resto estaba en recorrido en las comunidades, y para cuando llegaron ya todo había pasado.Todavía no existe un comunicado de este Ayuntamiento, lo que sí es que la ciudadanía se puso en alerta y está temerosa de lo que pueda suceder.