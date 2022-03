Comunicador asesinado en Michoacán no aceptó protección federal: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato del periodista Armando Linares, director del medio Monitor Michoacán, a quien -dijo- se le ofreció protección federal pero no la aceptó.“Adelantarles que en este lamentable caso, de tres periodistas de ese portal, dos tenían protección, porque el finado no aceptó la protección. Desde luego que eso no significa nada pero se tiene que conocer toda la verdad. Tenemos que ser muy puntuales porque hay mucha ‘zopilotada’ que está molesta; no por esto, ya lo he explicado”.En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Presidente López Obrador dijo que su Gobierno ya lleva a cabo una investigación sobre este crimen y el jueves se dará un informe por parte del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas y el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja.Señaló que estos crímenes contra periodistas (el octavo en lo que va del año) no son crímenes de Estado porque su gobierno nunca mandará a matar a nadie, “no es el tiempo de mátalos en caliente, cero impunidad. Mañana vamos a profundizar este tema”.“Cuando se desató la violencia no había sistema de protección a periodistas, con Calderón, para que no se rasguen las vestiduras. No lo crearon. Tampoco se clasificaba como feminicidio el asesinato de mujeres durante el tiempo de Calderón e imperaba la impunidad. No había planes de búsqueda de desaparecidos, nada de eso”.“Insisto, no hay en ninguno de estos asesinatos elementos para señalar como responsables a servidores públicos. Eso es muy importante porque de lo contrario los del Parlamento Europeo, que defienden el interés de empresas corruptas, utilizan estos lamentables casos para golpear a nuestro Gobierno como lo hacen los periodistas mercenarios”.